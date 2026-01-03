Drama na skijalištu u BiH: pukla sajla na liftu, jedna osoba ozlijeđena?

Jedna osoba je ozlijeđena na Bjelašnici nakon što je pukla sajla na liftu, neslužbeno je saznao portal "Avaz“.

Riječ je o liftu s oznakom BX.

Kako je za portal potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, imali su zaprimljenu prijavu o događaju.

- Na lice mjesta je upućena patrola i vozilo Hitne pomoći. Čekamo povratne informacije – rečeno je za "Avaz“.

Navodno je ozlijeđen muškarac.

Inače, na Bjelašnici je sada puno skijaša, a među njima ima i puno Hrvata.