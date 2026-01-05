Drama na putu prema Splitu: Četvero ljudi ostalo zarobljeno u snijegu, spašavao ih GSS Prenj

Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj u ponedjeljak navečer, 5. siječnja 2026., intervenirali su na putnom pravcu prema Rujištu nakon što je u snijegu zaglavilo kombi vozilo hrvatskih registarskih oznaka u kojem su se nalazile četiri osobe.

Kako su priopćili iz GSS-a Prenj, dojavu su zaprimili putem Operativnog centra Policijske uprave Konjic. Vozilom je upravljao hrvatski državljanin, a s njim su bile još tri osobe. Prema navodima spašavatelja, problem je nastao nakon što je navigacija vozača usmjerila prema planinskom području na ruti prema Mostaru i dalje prema Splitu. "Navigacija je vozača usmjerila najkraćom rutom prema Mostaru i dalje za Split preko planinskog područja, što je zbog zimskih uvjeta dovelo do zastoja vozila", navode iz GSS-a Prenj.

Zbog visine i težine snijega u akciju su bila uključena i terenska off-road vozila. "Zbog visine i težine snijega u intervenciji su angažirana off-road terenska vozila, bez kojih ne bi bilo moguće bezbjedno i efikasno izvršiti zadatak", istaknuli su iz službe. Intervencija je završena bez posebnih teškoća, a vozilo je uspješno izvučeno. Spašavatelji su posebno zahvalili braći Alminu i Elmiru Duranoviću, čija su off-road vozila, kako navode, bila ključna za siguran i učinkovit završetak zadatka.

Apel vozačima

Iz GSS-a Prenj poručuju vozačima da u zimskim uvjetima izbjegavaju planinske i slabo prohodne pravce, posebno kada nisu upoznati s terenom te da prije puta provjere stanje na cestama i vremensku prognozu.