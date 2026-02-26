Drama na otoku: HGSS spašavao muškarca i psa iz 20 metara duboke jame

Pripadnici HGSS-a Zadar uspješno su okončali još jednu zahtjevnu akciju spašavanja, ovoga puta na području mjesta Savar na Dugom otoku. Iz jame duboke oko 20 metara spašeni su muškarac i njegov pas.

Prema informacijama HGSS-a, pas je tijekom igre upao u jamu duboku oko šest metara. Vlasnik je, uz pomoć prijatelja, pokušao pomoći životinji, no pritom su i on i pas propali dublje te završili na oko 20 metara dubine. Iz jame nisu mogli izaći niti su ih osobe s površine mogle same izvući.

Prijatelj koji je ostao na površini odmah je pozvao HGSS Zadar. Na teren su ubrzo izašla dvojica članova HGSS-a, a u akciji su sudjelovala i četiri člana DVD-a Sali.

Muškarac i pas uspješno su izvučeni na površinu, a prema dostupnim informacijama, prošli su bez ozljeda.