Drama na nebu iznad Zagreba: Avion hitno sletio na zagrebački aerodrom

Jutros oko 8 sati došlo je do izvanrednog slijetanja zrakoplova na zagrebački aerodrom. Kako Dnevnik.hr doznaje od glasnogovornice Međunarodne zračne luke Zagreb, zrakoplov kompanije Eurowings zatražio je jutros izvanredno slijetanje u Zračnu luku Franjo Tuđman.

"Sukladno propisanim procedurama aktiviran je lokalni postupak za izvanredno slijetanje. Zrakoplov je sigurno sletio, nije bilo ugroze za putnike, posadu ili infrastrukturu", potvrdila je.

Prema prvim informacijama, u kabini zrakoplova koji je letio iznad Hrvatske primijećen je dim, zbog čega je aktiviran postupak za prisilno slijetanje te je zrakoplov ubrzo sigurno sletio na pistu zagrebačke zračne luke.