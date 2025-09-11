Drama na moru: Gumenjak udario kupačicu (47), životno je ugrožena

U Službi kriminalističke policije, Odjelu općeg kriminaliteta je provedeno kriminalističko istraživanje nad 72-godišnjim državljaninom Njemačke zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ugrožavanje posebnih vrsta prometa.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je u utorak, 9. rujna u poslijepodnevnim satima u Betini, osumnjičeni 72-godišnjak, kao sudionik u brodskom promet, na udaljenosti oko 150 metara od obale, upravljajući gumenjakom s izvanbrodskim motorom te prilikom okretanja smjera istog, gumenjakom udario u tijelo 47-godišnje kupačice.

U Općoj bolnici u Šibeniku 47-godišnjakinji su konstatirane teške tjelesne ozljede opasne po život.

Nakon provedenog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.