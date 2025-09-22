DRAMA NA HVARU Dvojica muškaraca potukla se na plaži zbog - psa

Nesvakidašnji incident dogodio se u svibnju prošle godine u jednoj hvarskoj uvali, a ovih dana završio je novčanim kaznama za obojicu sudionika.

Prema sudskim dokumentima, dvojica muškaraca sukobila su se ispred ugostiteljskog objekta nakon što je jedan od njih otrgnuo i bacio metalni znak na kojem je stajala zabrana kupanja pasa u moru. Taj potez izazvao je burnu reakciju drugog muškarca, što je dovelo do svađe praćene psovkama i međusobnim vrijeđanjem.

Rasprava o tome trebaju li psi smjeti u more ubrzo je prerasla u fizički obračun. Muškarac koji je podržavao zabranu udario je protivnika rukama i nogama po tijelu.

U tom trenutku naišla je policija, koja je prekinula sukob. Prekršajni sud kasnije je obojicu kaznio s po 300 eura zbog narušavanja javnog reda i mira.