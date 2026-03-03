Drama na Gripama: KK Split pokleknuo pred Dončićevim klubom

Košarkaši Splita porazom su započeli nastup u play-outu AdmiralBet ABA lige. U dobro ispunjenoj dvorani na Gripama slavila je slovenska Perspektiva Ilirija rezultatom 112:107 nakon produžetka, čime su Splićani ostali prikovani za dno ljestvice s omjerom 4-13.

Susret je odlučen u dodatnih pet minuta igre. Gosti, predvođeni iskusnim Murićem, produžetak su otvorili furioznom serijom 7:0 u svega minutu i pol, čime su pobjegli na 101:94 i preuzeli kontrolu.

Split se, međutim, nije predavao. Uspio je smanjiti zaostatak na 103:100, a potom je raspoloženi Myers tricom 50 sekundi prije kraja vratio domaće na samo dva poena minusa (105:107). Ipak, ključni trenutak dogodio se nakon promašaja Ilirije u sljedećem napadu – gosti su osvojili ofenzivni skok i tako praktički prelomili utakmicu, dok domaćin više nije uspio doći do potpunog preokreta.