Drama na granici kod Imotskog: Usred bijela dan pokušao unijeti 50.000 eura u EU

U petak, 13. ožujka 2026.godine u 09:40 sati na granični prijelaz Vinjani Donji, ulaznoj graničnoj kontroli pristupio je 53-godišnjak upravljajući osobnim vozilom. Policijski službenici Postaje granične policije Imotski s djelatnicima Carinske uprave obavili su detaljan nadzor i kontrolu vozila i prtljage i utvrdili da se u vozilu nalazi velika količina novca. Utvrđeno je da se radi o 50 tisuća eura za koju 53-godišnjak nije pri ulasku u EU preko Hrvatske, prilikom prenošenja gotovine, ispunio zakonsku obvezu, a to je prijava gotovine.

Naime, putnici koji preko granice unose ili iznose gotovinu u iznosu od 10 tisuća eura i više dužni su tu svotu prijaviti Carinskoj upravi ili graničnoj policiji, bilo u pisanom, bilo u elektroničkom obliku.

Zajedničkim radom policijskih službenika PGP Imotski i Carinske uprave spriječen je pokušaj neprijavljenog unosa 50 tisuća eura u Europsku uniju. Muškarac je prekršajno kažnjen zbog prekršaja iz Zakona o deviznom poslovanju i to novčanom kaznom u iznosu od 13.200,00 eura.