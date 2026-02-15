Drama na autocesti: Policija spriječila žestoki sukob navijača

Policija je izvijestila kako su danas spriječili sukob navijača na autocesti.
"Oko 11,35 sati na 60 kilometru autoceste došlo je do zaustavljanja 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3 vozila Ultrasa koji su išli prema Rijeci", objavila je policija.
⚽️4⚽️ Policija pravovremenom reakcijom na AC spriječila sukob navijača
