Dragulj iz BiH potpisao za Hajduk. Tko je on?

U iščekivanju vijesti o poslovima vezanima za seniorsku momčad u ovom zimskom prijelaznom roku, Hajduk je realizirao jedan transfer od kojeg bi koristi trebao imati tijekom nekoliko godina. Ugovor sa Splićanima potpisao je Edvin Pašagić, mladi stoper rođen 2009. godine.

Pašagić je davno na sebe skrenuo pozornost mnogih europskih klubova. U svoje su ga akademije htjeli dovesti Juventus, Feyenoord i Basel, ali sportski direktor Hajduka Goran Vučević i tehnički direktor Ivan Rakitić bili su najbrži u pregovorima te su talentiranog braniča nagovorili na dolazak u Split, piše gol.hr.

Pričalo se da Pašagića želi i zagrebački Dinamo

Riječ je o mladiću rođenom 27. lipnja 2009. u Švedskoj. Dosad je igrao za Malmö, u kojem je odbio ugovor te je odlučio potpisati za Hajduk. Budući da je riječ o maloljetnom nogometašu, ugovor sa Splićanima nije mogao biti duži od tri godine.

Pored interesa navedenih klubova iz Europe, pričalo se da Pašagića želi i zagrebački Dinamo.

Inače, premda je imao mogućnost nastupati za mlađe uzrasne kategorije Švedske, Pašagić je odlučio igrati za zemlju svojih roditelja, Bosnu i Hercegovinu. Za njihovu U-17 reprezentaciju ljetos je upisao prvi nastup, i to u dobi dok je imao samo 15 godina, 11 mjeseci i dva dana.