Dragovoljac Marko Rogić na prosvjedu u Splitu: "Danas smo ovdje jer je kap prelila čašu"

Nešto iza 11 sati krenuo je prosvjed na splitskoj Rivi koji je organizirala Torcida.

Jedan od govornika na pozornici je dragovoljac Marko Rogić.

"Danas smo ovdje jer je kap prelila čašu. Dosta je ponižavanja hrvatskog naroda u vlastitoj državi, dosta je kriminalizacije mladih koji žele braniti Hrvatsku istinom i ljubavlju. Tražimo ono što je temelj svake uređene države, naročito Ustava i Deklaracije o Domovinskog ratu", kazao je i dodao da se kriminalizira ZDS, dok petokraka nije zabranjena.

„Slobodu imaju Rade Šerbedžija i autori memoranduma SANU, a hrvatski branitelji, njihovi simboli i istine nemaju je“, istaknuo je Rogić.

„Naši zahtjevi su jasni: nitko ne smije dobiti hrvatski javni novac bez izričitog potpisa kojim potvrđuje poštivanje Deklaracije o Domovinskom ratu. Hrvatski porezni obveznik ne smije financirati one koji glorificiraju popa Đujića. Tko želi koristiti sredstva hrvatskih građana, mora poštivati istinu o nastanku Hrvatske“, dodao je.

Rogić je zatražio i javno odricanje od velikosrpske svetosavske ideologije te osudu genocida nad hrvatskim narodom. „Neka se javno odreknu Milana Martića, a Pupovcu poručujem: ako može dijeliti lekcije hrvatskom narodu, mora osuditi i Martića, koji je raketirao Zagreb i progonio Hrvate.“

„Hrvatska nije nastala na propalim režimima, nego na pomirbi i pobjedi u Domovinskom ratu. Oni koji danas promiču jugoslavenski kulturni prostor kao model, neće uspjeti“, poručio je.

Rogić je osudio i posljednje provokacije u medijima i na ulicama. „Grafiti, medijske konstrukcije i stalni napadi na naš narod moraju prestati. Pozivamo obavještajne službe da zaštite hrvatski narod i apeliramo na medije da prestanu širiti priču o navodnoj ugroženosti Srba.“

„Kako je moguće da vlasti i mediji ne primjećuju jugonacionaliste koji svaki mjesec vrijeđaju i napadaju, dok policija i DORH ne poduzimaju ništa, pa čak ni mjesec dana istražnog zatvora?“ rekao je.

Na kraju je naglasio: „U ovom incidentu nije bilo nikakvog nasilja i nitko nije ozlijeđen“, što je izazvalo veliki pljesak okupljenih.

Zatražili su i puštanje iz istražnog zatvora hrvatskih branitelja koji su uhićeni zbog incidenta u ponedjeljak.