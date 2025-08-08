Close Menu

Dragan Bjelogrlić stigao na 11. Brač Film Festival

Filmski program drugog dana Festivala otvorio je kratkometražni film „Zanzibar 4K kolorizirano“ nakon kojeg je uslijedio dugometražni igrani film „Za danas toliko“

Druga večer Brač Film Festivala ugostila je brojna poznata imena iz svijeta filma, a poseban gost ove godine je jedan od najcjenjenijih regionalnih glumaca, redatelj i scenarist Dragan Bjelogrlić.

„Ovakvi festivali vrlo su pohvalni i ulijevaju nadu da postoje ljudi koji žele i u manjim sredinama njegovati kulturu, umjetnost, druženje i zbližavanje; i to je divno.“ – poručio je Bjelogrlić koji će također održati masterclass u sklopu Brač Film Festivala, 8. kolovoza u Kinu Supetar gdje će publika imati prilike čuti nešto više o njegovom istaknutom radu.

Filmski program drugog dana Festivala otvorio je kratkometražni film „Zanzibar 4K kolorizirano“ nakon kojeg je uslijedio dugometražni igrani film „Za danas toliko“.

2025 08 0598
GALERIJA
Kliknite za pregled

U narednim danim, na Glavnom će se programu naći kratkometražna debitantska ostvarenja iz regije, sinkronizirani dječji filmovi, dvije hrvatske premijere – topla obiteljska priča „Planet 7693“ Gojka Berkuljana i dvosatna drama na temu imigracije u režiji Ibëra Dearija „Svi zovu Ređu.

U supetarskoj će se knjižnici održati i masterclass predavanja Maje Kvetny, casting direktorice filmova „Spiderman: Far from home“, i „Jojo Rabit“, glumca Zlatka Burića, Laureata Europske filmske akademije.

Podsjetimo, Brač Film Festival međunarodni je festival igranog filma za debitante i mlade filmaše iz Europe i mediteranskih zemalja osnovan 2015. godine u s ciljem promocije debitantskih dugometražnih igranih filmova, predstavljanja kratkometražnih igranih filmova studenata filmskih akademija, filmskog odgoj djece i mladih kroz posebne projekcije i edukativne radionice te umrežavanja mladih filmskih profesionalaca s već istaknutim filmskim djelatnicima iz Hrvatske i svijeta.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
5
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
2