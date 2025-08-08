Dragan Bjelogrlić stigao na 11. Brač Film Festival

Druga večer Brač Film Festivala ugostila je brojna poznata imena iz svijeta filma, a poseban gost ove godine je jedan od najcjenjenijih regionalnih glumaca, redatelj i scenarist Dragan Bjelogrlić.

„Ovakvi festivali vrlo su pohvalni i ulijevaju nadu da postoje ljudi koji žele i u manjim sredinama njegovati kulturu, umjetnost, druženje i zbližavanje; i to je divno.“ – poručio je Bjelogrlić koji će također održati masterclass u sklopu Brač Film Festivala, 8. kolovoza u Kinu Supetar gdje će publika imati prilike čuti nešto više o njegovom istaknutom radu.

Filmski program drugog dana Festivala otvorio je kratkometražni film „Zanzibar 4K kolorizirano“ nakon kojeg je uslijedio dugometražni igrani film „Za danas toliko“.

U narednim danim, na Glavnom će se programu naći kratkometražna debitantska ostvarenja iz regije, sinkronizirani dječji filmovi, dvije hrvatske premijere – topla obiteljska priča „Planet 7693“ Gojka Berkuljana i dvosatna drama na temu imigracije u režiji Ibëra Dearija „Svi zovu Ređu.

U supetarskoj će se knjižnici održati i masterclass predavanja Maje Kvetny, casting direktorice filmova „Spiderman: Far from home“, i „Jojo Rabit“, glumca Zlatka Burića, Laureata Europske filmske akademije.

Podsjetimo, Brač Film Festival međunarodni je festival igranog filma za debitante i mlade filmaše iz Europe i mediteranskih zemalja osnovan 2015. godine u s ciljem promocije debitantskih dugometražnih igranih filmova, predstavljanja kratkometražnih igranih filmova studenata filmskih akademija, filmskog odgoj djece i mladih kroz posebne projekcije i edukativne radionice te umrežavanja mladih filmskih profesionalaca s već istaknutim filmskim djelatnicima iz Hrvatske i svijeta.