DPH Drniš se oprostio od 20-godišnjeg Josipa: "Neka te Gospodin čuva u svome zagrljaju"

Društvo prijatelja Hajduka Drniš dirljivom objavom se oprostilo od Josipa Jukića (20) koji je preminuo od posljedica teške bolesti.

Evo što su napisali u svojoj objavi.

JOSIP JUKIĆ

14.10.2005-12.08.2025.

Puno godina prijateljstva, smijeha, suza, ali prije svega ponosa na tvoju borbu.

Prije godinu dana zajedno smo otvorili svoja srca i pokrenuli humanitarnu akciju za našeg prijatelja Josipa koji se hrabro nosio s teškom i rijetkom bolešću.

Ujedinio si grad, ne grad, nego državu i hvala ti još jednom za to.

Nažalost, ovaj put bolest je bila jača i naš dragi prijatelj je svoju bitku završio na ovom svijetu.

Mnogi su vodili svoje bitke, ali niko kao ti, od prve do zadnje sekunde uvik, ali baš uvik s osmijehom na licu.

Iako nas rastanak boli, virujemo da tvoja duša sada korača stazama mira, svjetlosti i bezbolne vječnosti.

Neka te Gospodin čuva u svome zagrljaju.

Hvala ti na snazi, hrabrosti i osmijehu koji si unio u naše živote i naučio nas najbitnijim vrijednostima.

Zauvik ćeš biti dio nas, u našim mislima i molitvama.

A sad se odmori,

lipo snivaj Jope moj,

zauvik ćeš živjeti u našim srcima.