DPD Croatia demantira navode o obustavi dostava: "Poslujemo redovno na nacionalnoj razini"

Tvrtka DPD Croatia oglasila se povodom napisa u pojedinim medijima u kojima se tvrdilo kako je većina njihovih vanjskih partnera obustavila dostave te da tisuće korisnika diljem Hrvatske čekaju svoje pošiljke. Iz kompanije takve tvrdnje oštro odbacuju.

"Navodi o obustavi dostava i masovnom čekanju pošiljaka ne odražavaju stvarno stanje poslovanja," poručuju iz DPD-a.

Dostava funkcionira, manji problemi u Zagrebu

Iz tvrtke pojašnjavaju kako DPD Croatia posluje redovno na nacionalnoj razini, dok je "manji broj vanjskih partnera u Zagrebu privremeno povukao svoje operativne aktivnosti".

Važno je naglasiti, ističu, da se ne radi o zaposlenicima DPD-a niti o štrajku: "Riječ je o samostalnim poslovnim subjektima koji pružaju usluge dostave kao vanjski partneri, a odlučili su se trenutačno ne izvršavati dio svojih ugovornih obveza."

Tvrtka navodi da istovremeno provodi proces restrukturiranja partnerskih odnosa s ciljem optimizacije operativnih procesa, povećanja učinkovitosti i poboljšanja kvalitete usluge, posebno na području Zagreba.

"Ove promjene dio su šireg plana kontinuiranog poboljšanja organizacije i stabilnosti dostavne mreže", stoji u priopćenju.

Normalizacija u narednim danima

Unatoč povlačenju dijela partnera, iz DPD-a naglašavaju kako se dostava u Zagrebu i dalje odvija prema planu, zahvaljujući fleksibilnosti sustava i podršci ostalih partnera.

"Očekuje se potpuna normalizacija u narednim danima", poručuju iz DPD Croatia, dodajući da korisnici mogu računati na redovnu uslugu dostave.