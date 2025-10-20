Tisuće građana trenutno čeka pakete koji ne stižu. Jeste li i vi među njima?

Dio partnerskih tvrtki koje rade dostavu paketa i ostalih poštanskih pošiljaka za globalnu kurirsku kompaniju DPD od četvrtka 16. listopada je u štrajku zbog čega brojnim građanima kasni dostava paketa, a informaciju su za Novi list potvrdili i u DPD-u Croatia sa sjedištem u Sesvetama, gdje im se nalazi distributivni centar.

"Točno je da se nekoliko naših partnerskih tvrtki odlučilo privremeno obustaviti dio svojih operacija u Zagrebu. Radi se o odluci vanjskih partnera, ne o našim zaposlenicima. Njihova odluka podrazumijeva da trenutačno ne izvršavaju dio svojih ugovornih obveza", odgovorili su iz DPD-a.

"Naš je primarni cilj rješavanje situacije kroz dijalog i dogovor kako bismo osigurali korektnost prema partnerima, u skladu sa svim zakonskim i industrijskim standardima, a prioritet tvrtke je dugoročna stabilnost poslovanja. Vjerujemo da će rješenje biti postignuto u narednim danima na zadovoljstvo svih uključenih strana", poručili su iz DPD-a.

Ne zna se kada bi se dogovor mogao postići

Na upit koliko paketa zbog obustave rada nije dostavljeno korisnicima, iz DPD-a nisu konkretno odgovorili, ali su naveli da se zahvaljujući fleksibilnosti i suradnji s drugim partnerima, »dio dostava i operacija odvija prema planu« te da DPD aktivno radi na rješenjima kako bi se osigurao kontinuitet usluge i minimalan utjecaj na klijente.

Novi list neslužbeno doznaje da je rad privremeno obustavilo 17 od 20 tzv. podvozara zbog, kako navode, lošeg odnosa novoizabrane uprave prema vanjskim partnerima, a na isporuku čeka oko 12 tisuća paketa. Vanjski partneri DPD-a također spominju i novčane kazne od 300 eura za one koji ne dostave sve male pakete na vrijeme zbog čega kažu da im se ne isplati raditi, a najavljuju širenje obustave rada i na Split.

Odvjetnik partnerskih tvrtki Mislav Kacir u kratkom je telefonskom razgovoru za Novi list rekao da je upravi krajem prošlog tjedna poslao dopis za promjenu uvjeta kojim podvozari traže veće naknade za dostavu pošiljaka od sadašnjih, no za razliku od uprave koja se nada brzom rješenju problema na zadovoljstvo sviju, ne zna kada bi se dogovor mogao postići.

DPD Croatia, koja posluje u sklopu globalne Geopost grupe, a u Hrvatskoj je nazočna od 2003. godine, lani je otvorila svoj distributivni centar pod imenom Adriatic Hub u poslovnoj zoni Bistra, u kojem se istovremeno obrađuju paketi za Hrvatsku i Sloveniju, a ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 23 milijuna eura, od čega vrijednost tehnološkog ulaganja iznosi 10 milijuna eura. Prostire se na 37.500 četvornih metara, a obrađuje 12 tisuća paketa po satu.