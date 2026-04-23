DP-ovac objavio pa izbrisao: "Jure Francetić i Rafael Boban su ponos hrvatske države"

Predrag Mišić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, član vladajuće koalicije, koji je poznat i kao hrvatski branitelj srpske nacionalnosti, na svom profilu na Facebooku napisao je da su Jure Francetić i Rafael Boban ponos Hrvatske, piše Dnevnik.hr.
Potom je obrisao tu zadnju rečenicu iz statusa i zamijenio ju rečenicom "Tito i njegova partija su to nastavili sve do Domovinskog rata".
Evo što je Mišić napisao u prvotnoj objavi:
Nikada, baš nikada nisam zanijekao žrtave
Zločince sam prozvao uvijek.
Nikada s brojem žrtava nisam licitirao.
Ako je zločinac Tito prešutno odobrio Blaiburh,
Ako je Vjekoslav Luburić upravitelj Jasenovca
Nemam ja s tim problem
Zločin je zločin, žrtava je žrtva.
Ali da je jedna veća od druge...
E, sad Tita ne dirati a Vjekoslava proglasiti zločincem
Tu imam problem.
Zločin je počinjen, zbog zločina ispaštamo.
Ubijati čekićem ili bacati žive ljude u jamu
Ponavljam zločin je zločin
Isto tako Jure Francetić, Rafael Boban, nisu isto što su Tito i Max
Pitate se imam li hrabrosti reći.
Nije to hrabrost , Tito i Max su zločinci.
Jure Francetić i Rafael Boban su ponos hrvatske države
Objava je prikupila oko 1300 lajkova njegovih pratitelja.
Tko su bili Jure i Boban?
Jure Francetić i Rafael Boban bili su ključne figure ustaškog pokreta i zapovjednici Crne legije (I. stajaći djelatni zdrug), jedne od najpoznatijih vojnih postrojbi Nezavisne Države Hrvatske (NDH) tijekom Drugog svjetskog rata.
Francetić je bio osnivač i prvi zapovjednik Crne legije. Smatran je jednim od najodanijih suradnika Ante Pavelića. Poginuo je krajem 1942. godine nakon što mu se zrakoplov srušio na području pod kontrolom partizana u blizini Slunja.
Boban je bio Francetićev zamjenik, a nakon njegove smrti preuzeo je zapovjedništvo nad postrojbom. Njegova sudbina nakon završetka rata ostala je nepoznata; dok jedni izvori sugeriraju da je poginuo u borbama s partizanima, drugi navode da je uspio pobjeći u inozemstvo.
Kao ključnim zapovjednicima Crne legije, na teret im se stavljaju brojni masovni ratni zločini protiv civilnog stanovništva, prvenstveno Srba, Židova i Roma, te političkih protivnika ustaškog režima.