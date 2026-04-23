DP-ovac objavio pa izbrisao: "Jure Francetić i Rafael Boban su ponos hrvatske države"

Predrag Mišić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, član vladajuće koalicije, koji je poznat i kao hrvatski branitelj srpske nacionalnosti, na svom profilu na Facebooku napisao je da su Jure Francetić i Rafael Boban ponos Hrvatske, piše Dnevnik.hr.

Potom je obrisao tu zadnju rečenicu iz statusa i zamijenio ju rečenicom "Tito i njegova partija su to nastavili sve do Domovinskog rata".

Evo što je Mišić napisao u prvotnoj objavi:

Nikada, baš nikada nisam zanijekao žrtave

Zločince sam prozvao uvijek.

Nikada s brojem žrtava nisam licitirao.

Ako je zločinac Tito prešutno odobrio Blaiburh,

Ako je Vjekoslav Luburić upravitelj Jasenovca

Nemam ja s tim problem

Zločin je zločin, žrtava je žrtva.

Ali da je jedna veća od druge...

E, sad Tita ne dirati a Vjekoslava proglasiti zločincem

Tu imam problem.

Zločin je počinjen, zbog zločina ispaštamo.

Ubijati čekićem ili bacati žive ljude u jamu

Ponavljam zločin je zločin

Isto tako Jure Francetić, Rafael Boban, nisu isto što su Tito i Max

Pitate se imam li hrabrosti reći.

Nije to hrabrost , Tito i Max su zločinci.

Jure Francetić i Rafael Boban su ponos hrvatske države

Objava je prikupila oko 1300 lajkova njegovih pratitelja.

Tko su bili Jure i Boban?

Jure Francetić i Rafael Boban bili su ključne figure ustaškog pokreta i zapovjednici Crne legije (I. stajaći djelatni zdrug), jedne od najpoznatijih vojnih postrojbi Nezavisne Države Hrvatske (NDH) tijekom Drugog svjetskog rata.

Francetić je bio osnivač i prvi zapovjednik Crne legije. Smatran je jednim od najodanijih suradnika Ante Pavelića. Poginuo je krajem 1942. godine nakon što mu se zrakoplov srušio na području pod kontrolom partizana u blizini Slunja.

Boban je bio Francetićev zamjenik, a nakon njegove smrti preuzeo je zapovjedništvo nad postrojbom. Njegova sudbina nakon završetka rata ostala je nepoznata; dok jedni izvori sugeriraju da je poginuo u borbama s partizanima, drugi navode da je uspio pobjeći u inozemstvo.

Kao ključnim zapovjednicima Crne legije, na teret im se stavljaju brojni masovni ratni zločini protiv civilnog stanovništva, prvenstveno Srba, Židova i Roma, te političkih protivnika ustaškog režima.