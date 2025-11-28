DP-ov ministar: "Plenković je odličan"

Gost nove epizode podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je kako se Vlada odlučila za postupan izlazak iz mjera subvencija energije te da će ovisno o stanju na tržištu odlučiti hoće li biti potpuno ukinute, a plin i struja poskupjeti nakon ožujka sljedeće godine. Komentirajući proširenje liste proizvoda s ograničenom cijenom rekao je kako su se na njoj planski našli i sastojci za francusku salatu, neizostavni dio svakog blagdanskog stola te da će se lista još proširivati ili sužavati.

- To je sastavni dio božićne košarice naše tradicije naše kulture i mi smo usmjereni na to da oni najugroženiji imaju te proizvode dostupne za predstojeće blagdane. Lista je se proširila i proširila se u onom dijelu koji nije bio na listi. Znači, imamo otprije regulirane neke stvari i znači cilj je da se može raditi raznovrsna košarica, tj. da i nutritivno i raznoliko se može obaviti kupnja i prehrana svih naših sugrađana.

Na pitanje kakav je Andrej Plenković šef odgovara - odličan!

Šušnjar odbacuje tvrdnje da ograničenje cijena nema smisla jer je to dalo rezultat pa su neki proizvodi i jeftiniji od toga. Istodobno, trgovci su kažnjeni s pola milijuna eura zbog kršenja propisa o isticanju cijena. Ministar se slaže s premijerom da je inflacija visoka zbog pohlepe nekih koji bi tijekom dva ljetna mjeseca na obali zaradili za cijelu godinu. Misli da Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja treba biti aktivnija i utvrditi ima li kartela. Dodaje da Vlada i dalje prati cijene goriva te da će reagirati ponovno bude li potrebe. Šušnjar ističe i da se u Hrvatskoj nikad bolje nije živjelo i tvrdi da to pokazuju dobri ekonomski pokazatelji te da je tome pridonio i on i njegovo ministarstvo koje je privuklo nikad više investicija. Misli da se u Vladi dobro snašao i da će Domovinski pokret ubrati plodove svoga rada na izborima bez obzira na trenutačno loš rejting. Na pitanje kakav je Andrej Plenković šef odgovara - odličan!

- Puno bolji nego sam očekivao kad sam ulazio u Vladu, ne znajući ga, samo sam imao javnu percepciju. A sad ću vam objasniti zašto - neumoran radnik. Kad imate nekoga kao trenera koji je spreman toliko raditi, onda nije problem da objasnite i doma zašto vas nema i da radite.

Ne radi razliku između vas DP-ovaca i HDZ-ovaca? Niste to osjetili? - Mislim da je jedna njegova najbolja karakteristika da je vrlo uključiv čovjek.

Kaže da Vlada nikome ništa ne zabranjuje

Šušnjar kaže da MOL ima jednu milijardu razloga, koliko ostvari profita na jeftinijoj ruskoj nafti, što ne želi transportirati naftu preko JANAFA, a što mu ta tvrtka može omogućiti. Hrvatska je, kaže, spremna u Bruxellesu obraniti se od prozivki MOL-a i Slovnafta koji su se obratili Europskoj komisiji. Ponavlja da i dalje stoji ponuda Janafa za kupnju Naftne industrije Srbije bez obzira na izjave Aleksandra Vučića koji je tu ponudu ismijao.

- Ja sam rekao da je Janaf potencijalno zainteresiran. Nikad nisam rekao da je Republika Hrvatska, što se znalo čuti u medijskom prostoru, nego da je Janaf zainteresiran, prije svega u zaštiti svojih poslovnih interesa, bez tendencije ovladavanja maloprodajnim tržištima, kao što se dogodilo u Hrvatskoj. Ako smo dio rješenja, mi smo tu.

Ministar gospodarstva najavio je izmjene Zakona o trgovini kojima bi se građanima i općina omogućilo da zabrane prodaju u dućanima i dostavu alkohola od 20h uvečer do 6 sati 8 ujutro. Kaže da Vlada nikome ništa ne zabranjuje nego daje instrumente gradonačelnicima i načelnicima.