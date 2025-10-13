Doznaju se novi detalji tragedije kod Zatvora. Radnicima pokušao pomoći medicinski tehničar: "Bilo je kasno..."

Policija se oglasila o teškoj nesreći na radu prilikom koje su jutros poginula dva radnika, jedan iz Indije (42), drugi iz Hrvatske (59).

Podsjetimo, nesreća u kojoj su život izgubila dva radnika prilikom obavljanja radova na zgradi Zatvora u Bjelovaru.

Kako neslužbeno doznaje mojportal, došlo je do urušavanja zida, a taj trenutak užasa čuli su i svi ostali zaposlenici Zatvora. Kako su rekli, cijela zgrada se zatresla.

Iz policije su objavili kako je oko 9 sati u krugu Zatvora u Bjelovaru tijekom izvođenja građevinskih radova na zgradi došlo do stradavanja dvojice djelatnika poduzeća iz Bjelovara koje izvodi radove.

Izvođač radova je Hidroregulacija

- Na mjestu događaja smrtno su stradali 42-godišnji državljanin Indije i 59-godišnji hrvatski državljanin. Slijedi očevid kojim rukovodi Županijsko državno odvjetništvo, kazali su u policiji.

Više detalja o nezapamćenoj tragediji u Bjelovaru bit će poznato nakon konferencije za novinare točno u podne na kojoj će se javnosti obratiti ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Zvonimir Penić. On će, povodom tragičnog događaja smrtnog stradavanja dvojice radnika, dati izjavu za medije ispred Zatvora u Bjelovaru.

Osim njega, javnosti će se obratiti upraviteljica Zatvora u Bjelovaru Anita Gregl i predstavnik tvrtke Hidroregulacija d.d., koja je izvođač radova rekonstrukcije i dogradnje potkrovlja Zatvora u Bjelovaru.

O nesreći su se očitovali i iz Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Zatvor u Bjelovaru. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Prvi pritekao u pomoć tehničar iz Zatvora

- ​Dana 13. listopada, tijekom izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji potkrovlja Zatvora u Bjelovaru, došlo je do urušavanja zabatnog zida pri čemu su, nažalost, smrtno stradala dvojica radnika izvođača radova tvrtke Hidroregulacija d.d. iz Bjelovara.

Pomoć stradalima odmah je pokušao pružiti medicinski tehničar Zatvora u Bjelovaru, zajedno sa službenicima pravosudne policije. Hitna medicinska pomoć stigla je na mjesto događaja, no, nažalost, liječnici su utvrdili da radnici ne pokazuju znakove života. Na mjesto događaja pristigli su i službenici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije izražava duboku sućut obiteljima poginulih radnika. Očevid je u tijeku, a Ministarstvo će u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima u utvrđivanju svih okolnosti nesreće, piše u priopćenju.