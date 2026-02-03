Doznaju se novi detalji eksplozije: Forenzičari traže DNK tragove, kamere bi mogle sve otkriti

Elitni dio Beograda sinoć je bio poprište dramatičnog napada kada je nepoznata osoba rano jutros bacila eksplozivnu napravu na vilu poznatog pjevača Zdravka Čolića.

Prema posljednjim informacijama, u trenutku detonacije u kući su se nalazili Zdravko, njegova supruga Sandra i kći Lara.

Oštećeni vozni park

Iako su početne informacije ukazivale na manju štetu, najnoviji podaci istrage otkrivaju da je situacija puno ozbiljnija. Osim teške štete na pročelju i masivnoj ogradi, šrapneli su pogodili i područje gdje su bila parkirana vozila, piše Telegraf.

Prema neslužbenim informacijama, razbijena su stakla nekoliko luksuznih automobila u dvorištu i ispred njega, a tijela vozila su bila izrešetana šrapnelima.

Susjedi kažu da je eksplozija bila toliko jaka da su se aktivirali alarmni sustavi na vozilima s druge strane ulice, dok su dijelovi naprave letjeli desetke metara uokolo.

Tužiteljstvo i policija na terenu

Uviđaj na licu mjesta još uvijek je u tijeku, a vodi ga tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu. Policija je blokirala pristup ulici, a forenzičari pokušavaju izolirati tragove DNK iz ostataka naprave.

„Ovo je bio izravan napad na imovinu, ali s obzirom na to da je cijela obitelj bila unutra, sreća je da nitko nije ozlijeđen. Šteta na automobilima i zgradi je ogromna, ali ljudski životi su bili najviše ugroženi“, rekao je izvor blizak istrazi, piše Telegraf.

Provjeravaju se snimke kamera

Policijski rad je u punom jeku. Trenutno se uklanjaju snimke sa svih sigurnosnih kamera iz vile, kao i sa susjednih zgrada na Dedinju. Vjeruje se da je napadač imao suučesnika koji ga je čekao u vozilu u obližnjoj raskrižnoj ulici.

