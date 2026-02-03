Bačena bomba na kuću popularnog pjevača u susjedstvu

Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju u Beogradu noćas je bačena bomba.
Prema prvim informacijama, nema ozlijeđenih, ali je nastala velika materijalna šteta.
U trenutku kada je bačena bomba u kući su bili pjevač, njegova supruga i mlađa kći, doznaje Telegraf, a još nema službene potvrde o kretanju obitelji.
Policija i tužiteljstvo su na terenu te je očevid u tijeku, prenosi Dnevnik.hr,
Susjedi su opisali da se čula "strašna detonacija", koja ih je uznemirila.
