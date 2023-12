DOZNAJEMO Sabor se raspušta u veljači, izbori vjerojatno u travnju! Evo tko su glavni aduti HDZ-a

Dok u Zagrebu traje 19. sjednica Sabora RH, posljednja ovogodišnja (gotovo da bi se moglo reći posljednja u ovom sazivu), a praktički svakodnevno se otkrivaju nove afere političara, manje ili veće u iznosima štete po sve nas ili u potpuno devastiranom povjerenju građana u vlast, iza kulisa već su krenule pripreme za predstojeće parlamentarne izbore.

Godina koja je pred nama je 'superizborna' godina jer ćemo u 2024. čak tri puta na birališta. Praktički najmanje značajni izbori su oni u kojima se biraju zastupnici za Europski parlament i jedini su fiksirani, početkom lipnja. Predsjednički su nešto zanimljiviji te nas čekaju krajem godine, a prije toga bi se trebali održati oni najvažniji – nacionalni parlamentarni izbori, na kojima biramo zastupnike u Saboru.

Izbori u travnju, najkasnije početkom svibnja?

Aktualni pučki tribuni – neki zasluženo nose takvu titulu, neki su više 'fikusi' – u desetom sazivu Hrvatskog sabora koji je konstituiran 22. srpnja 2020. godine, izabrani su na izborima održanih 5. srpnja iste godine. Tako da se novi izbori moraju održati najkasnije do sredine rujna ove godine. Međutim, o izborima na ljeto ili jesen praktički više nitko i ne govori. Naš sugovornik, visokopozicionirani HDZ-ovac koji se nije želio eksponirati, osim načelnih datuma dogovorenih unutar vladajuće stranke, otkrio nam je praktički i popis kandidata na njihovim dalmatinskim listama. Pod uvjetom da idu samostalno na izbore, što se trenutno čini izglednim.

- Sabor se raspušta koncem veljače, izbori će se održati u travnju, najkasnije početkom svibnja. - uvjeren je naš izvor.

To je donekle i razumljivo, o tome se već naveliko spekuliralo u medijima pa i među vodećim ljudima praktički svih stranaka u Hrvatskoj: vladajućima ipak odgovora raniji izlazak na birališta jer bi ovim tempom do kolovoza ili rujna značajno 'prebacili' brojku od 30 (!?) ministara u ovoj vlasti koji su prisilno napustili funkciju, neki direktno odlazeći iza rešetaka, a neki u tek malo boljim (po njih) okolnostima...

HDZ-ovi aduti

"U desetoj izbornoj jedinici listu će najvjerojatnije predvoditi Branko Bačić koji se iskazao na ministarskim funkcijama, iako postoji mogućnost da to bude Tonči Glavina, također čovjek od povjerenja premijera Plenkovića. Andro Krstulović Opara i Vili Beroš su na listi, iako nisu na najvišim točkama svojih rejtinga. Tomislav Šuta kao šef splitskog ogranka je 'in', sigurna je Danica Baričević, a Ivana Relata je izvrsna kandidatkinja iako upitna. Pobijedila je na kotarskim izborima na Splitu 3 te je agilna i aktivna gradska vijećnica no njen 'problem' je činjenica da je kadar Petra Škorića koji je pak izgubio podršku vrha stranke. Marija Vučković 'visi' zbog nedavne situacije sa seljacima, iako se to sve relativno dobro iznijela, vidjet će se još. Vjerojatno će na listi biti i Damir Krstičević koji je dva puta predvodio listu u ovoj izbornoj jedinici, zatim gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan, župan Nikola Dobroslavić,...", očekivanja su našeg sugovornika, makar do objave službenih lista ima još pregršt vremena. Otkrio nam je i nekoliko potencijalnih iznenađenja...

"Ivica Tafra stoji relativno loše zbog otvorenog pisma protiv Ante Sanadera, a iz kvote zajednice utemeljitelja mogao bi na listu Marko Bekavac", povratak gotovo zaboravljenog asa najavljuje poznati HDZ-ovac.

Da nisu to prazna naklapanja, svjedoči činjenica da je Županijski odbor Zajednice utemeljitelja HDZ-a SDŽ ovog ljeta imenovao Bekavca za koordinatora koji mora motivirati i u stranački rad aktivnije uključiti veterane HDZ-a.

U susjednoj dalmatinskoj izbornoj jedinici koja uključuje Zadar, Šibenik, ali i Kaštela, Solin i Sinj, nema velikih iznenađenja. Ante Sanader visoko će biti pozicioniran na listi koju će predvoditi netko od ministara, Šime Erlić ili Ivan Malenica. Visoko na listi HDZ-a u IX. izbornoj jedinici mogao bi biti i Željko Burić, gradonačelnika Šibenika.

"Sasvim sigurno će na listi biti netko od mladih i uspješnih gradonačelnika i načelnika, ako ne svi, kao Denis Ivanović, Jakov Vetma, Perica Bosančić, Ivan Bugarin,... Nije još sigurno u kojoj će izbornoj jedinici, na kojoj listi će biti župan Blaženko Boban, no sasvim je sigurno da će biti visoko", zaključuje predizbornu najavu naš dobro informirani član vladajuće stranke.