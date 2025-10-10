Dovršeno kriminalističko istraživanje nad muškarcem zbog izazivanja požara na otvorenom prostoru

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela dovršili su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno da je 31. kolovoza 2025. godine u Kaštel Gomilici bacio zapaljenu šibicu na zapuštenu parcelu, uslijed čega je došlo do požara u kojem je opožareno oko 400 m² suhe trave.

Protiv njega je utvrđeno postojanje elemenata prekršaja iz članka 62. Zakona o zaštiti od požara, uručena mu je obavijest o počinjenom prekršaju, a o događaju će biti izviješten Državni inspektorat.

Tekst se nastavlja nakon oglasa