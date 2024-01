DOSTA MU JE Ogorčeni Luka Modrić odlazi iz Reala?

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić (38) bi u posljednjim danima siječanjskog prijelaznog roka mogao napustiti redove Real Madrida, tvrdi španjolski sportski dnevni list AS.

Odigrao je Luka Modrić (38) ove sezone 24 od ukupno 32 utakmice Reala u svim natjecanjima, ali je na njih čak 17 bio zamjena! To mu se do sada u karijeri nikad prije nije dogodilo te je kapetan 'vatrenih' s pravom nezadovoljan, piše T-portal.

U te 24 utakmice Modrić je zabio jedan gol uz šest asistencija, a na terenu je proveo 1250 minuta. I da, na početku sezone je bilo jasno da će Carlo Ancelotti 'čuvati' našeg veterana jer želi dati priliku mladim snagama 'kraljeva' koji su budućnost kluba. No, nitko, pa ni sam Luka Modrić, nije očekivao da će ga Ancelotti baš tako ignorirati.

Činjenica je da Modrić više nije u planovima Reala, vidjelo se to najbolje na prošloj utakmici kad su 'kraljevi' gostovali kod Las Palmasa. Modrić nije dobio priliku zaigrati, a posebno ga je zasmetalo to što ga Ancelotti nije poslao ni na zagrijavanje!

Slična je situacija bila i prije tjedan dana protiv najlošije momčadi lige Almerije.

