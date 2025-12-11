'Dosta je manipulacija, mirna molitva nema nikakve veze s nasiljem nad ženama'

Most Šibenik do sada se suzdržavao od javnih reakcija na okupljanja molitelja na šibenskom trgu i performansa koji ih prate. Međutim, nakon što su se posljednjih dana pojavile tvrdnje i peticija koja mirnu molitvu povezuje s nasiljem nad ženama, smatramo da je potrebno jasno i odgovorno reagirati.

Ovakve optužbe predstavljaju opasnu manipulaciju, notornu laž i pokušaj stvaranja društvenih sukoba ondje gdje ih nema. Mirni ljudi koji mole za svoje obitelji, domovinu i zajednicu ne ugrožavaju nikoga. Povezivati njihovu molitvu s femicidom nije samo nepristojno i zlonamjerno, to je udar na slobodu vjeroispovijesti zajamčenu Ustavom Republike Hrvatske.

"Most Šibenik osuđuje svako nasilje, a posebno nasilje nad ženama. No, jednako snažno odbacujemo laži kojima se mirnu molitvu povezuje s femicidom. To je opasan pokušaj manipulacije javnošću i stavljanja tereta na ljude koji se nikome ne obraćaju nasiljem, nego molitvom. U našem gradu mora se poštovati Ustav, a to znači i pravo na slobodu vjeroispovijesti i mirno okupljanje. Dosta je dijeljenja Šibenčana i stvaranja neprijatelja tamo gdje ih nema.", poručio je Mihovil Klarić iz šibenskog Mosta.

Dodatno, zabrinjava činjenica da gradska vijećnica iz platforme Možemo! organizira performanse i podržava inicijative koje molitelje stigmatiziraju, a sada se pojavljuje i peticija koja želi ograničiti ili zabraniti njihovo okupljanje u javnom prostoru. To je oblik pritiska na vjernike i kršenje njihovog ustavnog prava na slobodu vjeroispovijesti i javnog očitovanja uvjerenja.

Nasilje nad ženama je ozbiljan društveni problem i zahtijeva sustavne, stručne i učinkovite mjere, a ne kratkoročno gašenje požara peticijama koje su nastale na lažima i ideološkim podjelama te insinuacijama da su oni koji mirno mole na trgu, na bilo koji način povezani s nasiljem nad ženama. Takve teze nemaju nikakvog uporišta, služe politizaciji osjetljive teme i predstavljaju manipulaciju javnošću. Smatramo da je apsolutno neprihvatljivo da se na toleranciju poziva netolerancijom prema drugima i drugačijima.

Most Šibenik poziva sve političke aktere da prestanu s poticanjem podjela i da se vrate temeljnim demokratskim vrijednostima, odnosno poštivanju prava svakog čovjeka i odgovornoj javnoj komunikaciji.