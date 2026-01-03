Doris Pinčić otkrila gdje provodi blagdane i napokon pokazala svog muža

Početak godine Doris Pinčić Guberović nije dočekala pod studijskim svjetlima ni u gradskoj gužvi. Omiljena televizijska voditeljica blagdane je provela u Zadru, svom rodnom gradu. Predah od poslovnih obaveza i tempo svakodnevice iskoristila je za mirne obiteljske trenutke, a djelić te atmosfere podijelila je i sa svojim pratiteljima na Instagramu.

– Dobri ljudi dobre volje, sretna vam svima 2026. godina! Da smo što više na svojim sretnim mjestima, s ljudima koji nas čine sretnima, da su nam djeca živahna, da lijepo stvaramo, da se družimo i da bolnice zaobilazimo! Puno sreće, mira (najviše) i radosti svima – napisala je Doris.