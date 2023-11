DORH SUMNJA Policija će morati istražiti kako su i kada u bolnici Banožiću vadili krv...

“Povodom informacija objavljenih u medijima vezano za radnje provedene u bolnici i od drugih osoba, naložit će nadležnoj policijskoj upravi provođenje izvida radi provjere njihove točnosti". DORH je, dakle, naložio policiji da istraži neslužbene navode da je u prvom uzorku krvi koja je izvađena Banožiću ipak bilo alkohola! To je, slažu se stručnjaci s kojima su razgovarali iz 24 sata, krajnje neuobičajena praksa.

Navodi o alkoholu u Banožićevoj krvi stigli su iz bolničkih i policijskih izvora, u ponedjeljak je tako više sugovornika potvrdilo da je kod Banožića u prvom uzorku krvi ipak bila zabilježena određena količina alkohola od 0,29 promila (ili 0,21, kako je kasnije objavio portal Telegram). Znakovito je također da se u priopćenju DORH-a navodi da su oni 13. studenoga 2023., tijekom poslijepodnevnih sati, zaprimili rezultate toksikološkog vještačenja, no ipak nisu reagirali na upite novinara niti demantirali navode s kojima smo ih u to isto vrijeme upoznavali.

Tako je iz više izvora potvrđeno da je Banožiću toga jutra, u 6.45 sati, na Hitnom prijemu u vinkovačkoj bolnici izvađena krv kako bi mu se odredila krvna grupa, u slučaju da mora primiti krv, ali i da bi se utvrdilo ima li alkohola u krvi, što je liječnicima vrlo bitan podatak ako počne značajnije krvariti ili mora biti podvrgnut operaciji i uspavljivanju.

Prema onom što tvrdi sugovornik, tek su tamo, između 13 i 14 sati, Banožiću službeno uzeti uzorci krvi i urina te poslani na vještačenje u Centar "Fran Vučetić" u Zagrebu. Dakle, sedam sati nakon nesreće. Prema pisanju Telegrama, sad već bivši ministar večer prije nesreće bio je na druženju koje je potrajalo do kasno u noć. Samo nekoliko sati nakon toga, rano ujutro u subotu, krenuo je u lov. Na tom putu skrivio je prometnu nesreću u kojoj je poginuo otac dvoje djece.

Sudski vještak za promet Goran Husinec smatra kako toksikološko vještačenje ima veću težinu od testiranja u bolnici.

- Državno odvjetništvo koristi takvu formulaciju kad je čovjek čist, odnosno kad je vozač na 0,0 promila alkohola u organizmu i kad nije imao nikakvih droga. Je li netko lagao ili su varali, to zna samo Bog. S druge strane pak, sud uzima u obzir da alkohol utječe na sposobnost vožnje kad je 0,5 promila i više. Kad je ispod te granice, sve je stvar toksikologa i njegove analize. On uzima sve faktore u obzir i daje svoj sud tako da ne postoji jasna granica u tom dijelu utjecaja. Također, toksikološko vještačenje ima veću težinu od testiranja u bolnici - rekao nam je Goran Husinec.

Sumnja oko čitave istrage

Treba istaknuti i napomenu u priopćenju da Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru još nije zaprimilo kaznenu prijavu Policijske uprave vukovarsko-srijemske zbog, kako je objavljeno, "sumnje da je kršenjem prometnih propisa izazvao prometnu nesreću, protiv 44-godišnjeg vozača će Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru biti podnesena kaznena prijava za kazneno djelo Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu".

- Dodatno, ovo je državno odvjetništvo obaviješteno od Policijske uprave vukovarsko-srijemske, Postaje prometne policije Vinkovci, da su na traženje vještaka koji je prisustvovao očevidu ponovno izašli na mjesto događaja radi dodatnih mjerenja. Državno odvjetništvo će nastaviti s provođenjem zakonom propisanih hitnih dokaznih radnji radi donošenja državnoodvjetničke odluke u ovom predmetu - navode u priopćenju.

Sumnje oko čitave istrage pobuđuju još neki detalji. Naime, iako je riječ o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je život izgubila jedna osoba, a druga zadobila teške i po život ozbiljne ozljede, iznimno prometna cesta na kojoj se to dogodilo bila je u prometu još sljedeća dva sata!

Kazna zatvora od 1 do 8 godina

No postavlja se pitanje zašto je Natašu Pejčić Šušković vozio šef osiguranja bivšeg ministra, koji je pripadnik Vojne policije s obzirom na to da djelatnici u Vojnoj policiji voze jedino ministra obrane, ali ne i ostale civilne osobe u Ministarstvu obrane. A upravo je Pejčić Šušković civilna osoba zaposlena kao voditeljica Samostalnog odjela za protokol Ministarstva obrane, koja je na tu poziciju došla u Saboru nakon dolaska Banožića u MORH.

Podsjetimo, Banožić je uzrokovao u subotu prometnu nesreću na izlazu iz Vinkovaca u smjeru Županje u kojoj je poginuo otac dvoje djece, 40-godišnji Goran Šarić iz Privlake. Do nesreće je došlo kad je Banožić svojim terencem Nissan Terranom pretjecao kamion pa se sudario s kombijem. U to vrijeme na cesti je bila gusta magla. Očevidom prometne nesreće, kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Vukovaru, utvrđeno je kako se nije uvjerio da to može učiniti na siguran način, piše 24 sata.

Policija je jučer objavila da će bivšeg ministra Banožića kazneno prijaviti za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. O konačnoj kvalifikaciji djela najvjerojatnije će na kraju odlučivati Županijsko državno odvjetništvo. Ako prihvati prijavu policije, bivšem ministru obrane prijeti kazna od jedne do osam godina zatvora.