DORH objavio detalje napada na dostavljače: Mladić (22) u obrani kazao da su ga "iznervirali jer prebrzo voze bicikle"

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu objavilo je danas da je 22-godišnjaku određen istražni zatvor zbog dva razbojništva počinjena iz mržnje. Kako je priopćio DORH, mladić je u kratkom razmaku u Zagrebu napao dvojicu dostavljača - obojicu državljane Indije, piše Index.

Napao dva Indijca u kratko vrijeme, vrijeđao ih po nacionalnoj osnovi

Prema sumnjama tužiteljstva, 22-godišnjak je 6. prosinca prišao prvom dostavljaču u Prilazu Grge Antunca, fizički ga napao udarajući ga više puta u glavu, vrijeđao ga po nacionalnoj osnovi, a zatim mu oteo novac i električni bicikl. Ubrzo je, navodi policijska prijava, u Ulici Roberta Frangeša Mihanovića na isti način napao i drugog dostavljača, također indijskog državljanina, kojemu je oduzeo novac i bicikl.

Oba bicikla policija je kasnije pronašla i vratila vlasnicima.

"Iznervirali su me jer prebrzo voze bicikle"

Kako je Index doznao prekjučer, osumnjičeni je tijekom ispitivanja tvrdio je da napadi nisu bili motivirani mržnjom te da "nema ništa protiv stranih radnika". U svojoj obrani naveo je da su ga "iznervirali jer prebrzo voze bicikle."

Usprkos tome, DORH navodi kako se tereti da je razbojništva počinio zbog netrpeljivosti prema osobama druge nacionalnosti i etničkog podrijetla.

Problematična prošlost i određeni istražni zatvor

Mladić je ranije prijavljivan zbog niza incidenata – od zlouporabe alkohola i droge do obiteljskog nasilja i kršenja Zakona o suzbijanju diskriminacije. Nakon ispitivanja, tužiteljstvo je predložilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela, a sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu taj je prijedlog prihvatio.

DORH je donio rješenje o provođenju istrage, a postupak protiv 22-godišnjaka se nastavlja.

Mučnu snimku pogledajte OVDJE.