DORH naložilo izvide protiv Keleminca, reagirao Dežulović: "Ako neće policija, bit ću prisiljen sam zabraniti skup"

Autohtona - Hrvatska stranka prava (A-HSP) i njezin predsjednik Dražen Keleminec najavili su da će u nizu svojih prosvjeda pred stanovima javnih osoba s kojima se politički i ideološki ne slažu, ove subote održati prosvjed u Splitu protiv novinara Borisa Dežulovića zbog, kako navode u pozivu, njegovih "napada na Domovinski rat, Hrvate i Hrvatsku".

No adresa na kojoj namjeravaju održati prosvjed nazvan 'Operacija Boris Dežulović' i koju su naveli u pozivu, nije adresa na kojoj Dežulović stanuje. Štoviše, Dežulović uopće ne živi u Splitu, a na adresi gdje se Keleminec i njegovi namjeravaju okupiti žive Dežulovićevi roditelji, stari ljudi blizu 90-im godinama života. Dežulović s njima ne živi već 40 godina.

Općinsko državno odvjetništvo odredilo provođenje izvida

Zbog svega toga on i njegova sestra podnijeli su zahtjev MUP-u - samome ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću i Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj za zabranom najavljenog skupa. Istodobno su podnijeli kaznene prijave protiv A-HSP i Dražena Keleminca Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (DORH), odnosno Uredu Glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

Na N1 upit, iz Općinskog državnog odvjetništva u Splitu u srijedu nam je potvrđeno da kreću izvidi na temelju Dežulovićeve kaznene prijave protiv A-HSP i Keleminca

"Općinsko državno odvjetništvo u Splitu nalogom je odredilo provođenje izvida Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj. Na temelju članka 206.f Zakona o kaznenom postupku postupanje tijekom izvida je tajno", stoji u odgovoru.

MUP-u i Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj poslan je upit o tome jesu li razmatrali Dežulovićev zahtjev za zabranom prosvjeda i donijeli ikakvu odluku, ali do objave ovog teksta nismo dobili odgovor.

"Što bi rekao Hrebak: rok kreće od danas"

Vijest da je Općinsko državno odvjetništvo reagiralo na njegovu kaznenu prijavu i pokrenulo izvide, prokomenitrao je Dežulović kazavši kako mu je drago zbog toga.

"Nadam se da će policijski izviđači biti učinkovitiji od Dražena Keleminca i njegovih ustaša, i pronaći njegovu točnu adresu prije nego što on pronađe adresu mojih roditelja. Kao građanin malo sam, doduše, uvrijeđen što splitska policija postupa tek po nalogu Državnog odvjetništva, i to po sestrinoj i mojoj kaznenoj prijavi, dok naš hitni zahtjev za zabranu tog tužnog skupa protiv dvoje penzionera na istoj adresi stoji već evo četvrti dan. Ukoliko ga, naime, ne zabrane, koristim priliku da obavijestim policiju da ću - po članu 64. stavak 4 Ustava RH, koji kaže da su "djeca dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelje" - biti prisiljen zabraniti ga sam. Nadam se stoga da će izviđači iz Druge policijske postaje u Splitu biti brži. Što bi rekao Hrebak, "rok kreće od danas".

"Zlouporaba prava na okupljanje"

Podsjetimo, Dežulović i njegova sestra zahtjev za zabranom skupa obrazlažu ne samo činjenicom da on, protiv kojega je usmjeren prosvjed, već 40 godina ne živi na adresi gdje Keleminčevi namjeravaju doći u subotu, nego i time da ondje žive samo njegovi roditelji "posebno ranjivi zbog njihove dobi i zdravstvenog stanja".

Stoga u zahtjevu policiji za zabranom najavljenog skupa ističu da na adresi gdje je najavljen skup "ne žive javne osobe niti osobe koji se sudionici političkog života" smatrajući da to predstavlja "zlouporabu prava na okupljanje na štetu prava trećih osoba i izravnu povredu ustavnog jamstva nepovredivosti doma i prava na štovanje privatnog i obiteljskog života".

Također smatraju da su ciljevi skupa usmjereni na poticanje mržnje i nesnošljivosti prema pojedincu i njegovoj obitelji, što je, kažu, vidljivo iz samog naslova skupa "Operacija Boris Dežulović" koji "izravno potiče na linč prema pojedincu i njegovoj obitelji, što je zakonska osnova za apsolutnu zabranu skupa".

Prijetnja i Dežulovićevim roditeljima

Dežulović i njegova sestra podnijeli su DORH-u kaznenu prijavu protiv A-HSP i Keleminca po pet točaka Kaznenog zakona: zbog prijetnje, nametljivog ponašanja, nasilničkog ponašanja, izazivanja nereda i javnog poticanja na nasilje i mržnju.

Poziv na prosvjed ne smatraju samo prijetnjom Dežuloviću, nego i njihovim roditeljima. Nametljivim ponašanjem smatraju to što "izbor lokacije skupa nema nikakve veze s profesionalnim djelovanjem Borisa Dežulovića kao subjekta kritike, već isključivo s njegovom obitelji, što ukazuje na namjeru zastrašivanja i uznemiravanja trećih osoba". Već i sam poziv na skup drže nasilničkim i drskim ponašanjem iz mržnje prema novinaru i njegovim roditeljima, piše N1.

Smatraju i da poziv na prosvjed "u svojoj srži krije namjeru organizatora za izazivanjem nereda prijetnjom i poticanjem mnoštva na nasilje iz mržnje". A drže da ima elemenata javnog poticanja na nasilje i mržnju jer s , kako kažu, pozivom na prosvjed "sustavno generira nacionalna mržnja (spominjanje manjinskih predstavnika u huškačkom tonu) i potiče na nasilje kroz ratnu retoriku i javno prokazivanje obiteljskog doma kao mjesta za 'operaciju'".