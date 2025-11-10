Donosimo vam rezultate četvrtog kola Splitske košarkaške lige

Donosimo vam rezultate i izvještaje četvrtog kola Splitske košarkaške lige.

Pošk Dolina Gležnjeva – KK Kineski Zid 92:75

Kolo je počelo odličnom utakmicom, u kojoj je od samog početka Pošk nametnuo svoj ritam i kontrolirao rezultat. Jednostavno bez svog prvog "playa" Kineski zid nije uspijevao uhvatiti priključak, te na kraju imamo zasluženu pobjedu Poška koji se primiće gornjem dijelu ljestvice. Kod pobjednika je najbolji bio Matej Katavić sa 22 poena, dok je u poraženih najbolji bio Andrija Galić sa 36 poena.

Split International School – Udruga Studenata Herceg Bosne 43:87

U drugoj utakmici u dvoboju momčadi koje još ove sezone nisu okusile slast pobjede bolje se snašla momčad Studenata koja je postepeno dizala prednost koja je do kraja susreta otišla i preko 40 poena razlike. Kod pobjednika se istakao Marin Namjesnik sa 25 poena, dok je u poraženih Dario Vitas zabio 15 poena.

Maestral – Bambina 56:102

Nakon što je u prošlom kolu Maestral ostvario prvu pobjedu u sezoni, s dosta entuzijazma su ušli i u ovu utakmicu. Ipak fizička nadmoć momčadi Bambine je uskoro došla do izražaja pa je tako i sam konačni rezultat otišao u veliku razliku. Raritet ove utakmice je da su zaigrali otac protiv sina tj. da je u ovoj utakmici trener Bambine bio Damir Jonić, dok je za Maestral nastupio njegov sin Marko. Kod pobjednika je najbolji sa triple-doubleom bio Luka Petrašić uz 47 poena, 22 skoka i 10 asistencija, dok je u poraženih najviše zabio mladi Lucian Kalebota 21 poen.

KK Dems – UKV Adriatic 74:63

Derbi kola i borba za prvo mjesto u grupi A u konačnici je pripao Demsu. Iako su bili bez svog najboljeg igrača Buljana, uspjeli su od početka do kraja iskontrolirati utakmicu. U trećoj četvrtini je UKV čak i poveo, ali serijom trica Dems vraća prednost te je do kraja utakmice samo povećava. Kod pobjednika je najbolji bio Lovre Špralja sa 21 poenom, dok je u poraženih najbolji bio Marko Bašić sa 15 poena.

KK Marjan – Uvik Kontra 90:59

Zadnja utakmica kola nije pružila priliku za neizvjesnost i iznenađenje jer je Marjan rutinski odradio svoju utakmicu. Tokom susreta su postepeno dizali prednost, a na kraju serijom od četiri trice u nizu utakmicu je zaključio Ante Bilobrk koji je pogodio ukupno čak 8 trica i ubacio 35 poena. Kod poraženih je najbolji bioo Andrija Bilić sa 11 poena.

Sve utakmice i sažetke možete pogledati na stranici https://splithoops.hr/ ili našem youtube kanalu https://www.youtube.com/@SplitskaKosarkaskaLiga.