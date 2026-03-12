Donna Vekić ostala bez četvrtfinala Austina

Hrvatska tenisačica Donna Vekić nije uspjela izboriti plasman u četvrtfinale turnira WTA 125 Austin. U osmini finala zaustavila ju je mlada australska tenisačica Emerson Jones rezultatom 6-3, 7-6(4).

Tek jedan oduzeti servis bio je dovoljan 17-godišnjoj Australki da preuzme kontrolu u prvom setu i privede ga kraju sa 6-3.

Drugi set donio je puno više uzbuđenja. Breakovi su se izmjenjivali na obje strane, a Jones je u jednom trenutku povela 5-3. Ipak, Vekić se uspjela vratiti iz teške situacije te preokrenuti rezultat i doći do vodstva 6-5.

I kada se činilo da bi hrvatska tenisačica mogla izboriti treći set, odluka je pala u tie-breaku. U njemu je mlada australska nada ostala smirenija i zaključila meč u svoju korist, čime je izborila mjesto u četvrtfinalu.