Donji Humac priredio prvu ribarsku noć – srdele, pjesma i veliko srce za „Bračke pupoljke“

Donji Humac, iako nije na moru, sinoć je po prvi put oživio pravu ribarsku noć. Mještani i njihovi gosti, uključujući i brojne povratnike iz dijaspore, ispunili su kamene kale uživajući u mirisu pečenih srdela i zvucima starih dalmatinskih melodija.

Za odličnu atmosferu pobrinuo se lokalni bend iz Nerežišća – Think Bend, koji je publiku nosio kroz večer pjesmom i ritmom kakav priliči ljetu na Braču. Na stolovima su se našle i pečene srdele i srdele u savuru, pripremljene po starom receptu, za što se pobrinula ekipa iz konobe Kopačina. Cijeli događaj financirala je Općina Nerežišća.

Poseban ugođaj dočarala je scenografija: kamene kale ukrašene modantama, lancunima i merlima, a među njima i pokoji grudnjak – stari štos ribarskih fešti koji je izazivao smijeh i neumorno fotografiranje.

Večer je imala i humanitarnu notu – skupljale su se donacije za udrugu „Brački pupoljci“, koja nesebično brine o djeci s teškoćama u razvoju.

Posebno treba istaknuti kako su ovu feštu organizirali mladi Donjeg Humca okupljeni u udrugu Retond, u suradnji s Općinom Nerežišća. Kao i s nizom događanja ovoga ljeta, pokazali su kako se jedno malo mjesto u srcu otoka može pretvoriti u živo središte zajedništva, tradicije i radosti.

„Humac možda nema more pred sobom, ali večeras smo pokazali da i u njegovom kamenom srcu može zaživjeti prava autohtona ribarska večer. Ovo je tek početak – već od sljedećeg ljeta Općina Nerežišća planira cijeli niz ljetnih događanja koji će još snažnije oživjeti cijelu Općinu i ovo mjesto u srcu otoka- poručuju organizatori.