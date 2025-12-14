Donatella Maria Pivac oduševila u "The Voice Kids". Prve pjevačke korake započela je u Splitu

Iza nas je četvrta emisija druge sezone sjajnog HTV-ova showa "The Voice Kids", koja je večeras predstavila 12 novih dječjih talenata. Među njima bila je i fantastična 12-godišnja djevojčica Donatella Maria Pivac iz Zagreba, koja je emotivno izvela pjesmu Indexa "Žute dunje".

Velika joj je želja bila biti dio tima Tolje, što joj se i ostvarilo.

Prvi pjevački koraci i godine na sceni

Naime, Donatella Maria svoje je prve pjevačke korake započela u splitskim Srdelicama, a već sedam godina članica je plesnog zbora Zagrebačke i dečki pod vodstvom prof. Slavka Olujića i Lane Marinović, koji na YouTube kanalu imaju višemilijunske preglede.

Iako je još djevojčica, ponosna je što je imala priliku nastupati s našim velikim zvijezdama kao što su Doris Dragović u Areni, Tajči, Danijela Martinović u Lisinskom, Severina, Jacques Houdek te mnogi drugi.

Božićni duet s Robertom Marekovićem

Prije tri godine imala je čast s Robertom Marekovićem prepjevati njegov svevremenski božićni hit "Sretan Božić svakome".

"The Voice Kids" kao veliki cilj

"The Voice Kids" joj je bila jako velika želja jer je bila oduševljena prvom sezonom i nevjerojatno talentiranom djecom. Smatra da je svako dijete koje ima priliku pjevati u audicijskoj emisiji postiglo velik uspjeh, jer ući u najboljih 80 u državi nije nimalo lako.

Uz pjevanje, Donatella Maria svira klavir u glazbenoj školi, ali glazba nije sve. Ona je i vrhunska sportašica: trenira sportsku gimnastiku u klubu ZTD Hrvatski Sokol i vjeruje da, ako voli ono čime se bavi, za sve ima dovoljno vremena.