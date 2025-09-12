Donald Trump: Uhvatili smo osumnjičenog za ubojstvo Kirka

Američki predsjednik Donald Trump upravo gostuje u talk show emisiji "Fox & Friends" na Fox Newsu. Predsjednika su pitali ima li kakvih novosti o osumnjičeniku za ubojstvo Charlieja Kirka. Trump je odgovorio: "Mislim da ga s velikom sigurnošću imamo u pritvoru".

Nije htio otkriti o kome je riječ, ali je potvrdio da će tijekom dana biti novih informacija. Dodao je da je čuo kako je osumnjičenik uhićen "pet minuta prije nego što sam ušao u studio" te da je "netko vrlo blizak" osumnjičeniku dojavio informaciju o njemu vlastima.

"Nadam se da će dobiti smrtnu kaznu"

Pohvalio je lokalne vlasti rekavši da su "odradile sjajan posao, svi su surađivali". "Sve je ispalo dobro", rekao je. Dodao je da se nada kako će ubojica Kirka dobiti smrtnu kaznu. "Kirk je bio najbolja osoba i nije ovo zaslužio", rekao je, prenosi Index.

"Bio je briljantan dečko koji mi je pomogao s TikTokom", rekao je Trump, dodavši da republikanci inače nikada ne dobivaju glasove mladih birača. "Nikada nisam vidio da se mladi ljudi okupe oko jedne osobe kao što su to činili oko Charlieja", dodao je.

Trump je rekao da nije htio gledati snimku pucnjave, dodavši da ne želi pamtiti Kirka na taj način. Kazao je da je čuo da je video "užasan".

Izvori potvrdili: Uhićen osumnjičeni

Jedna je osoba uhićena i ispituje se u vezi sa smrtonosnim pucnjavom na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, navela su četiri izvora upoznata sa slučajem za CNN. Osoba je u petak ujutro još uvijek bila na ispitivanju, rekli su izvori.

Ranije danas Odjel za javnu sigurnost američke savezne države Utah objavio je snimku osumnjičenog za ubojstvo najpoznatijeg američkog desničarskog aktivista Charlieja Kirka. Snimka prikazuje muškarca kako trči preko krova školske zgrade te potom ulazi u obližnju šumu, gdje je kasnije pronađena puška kojom je Kirk ubijen.