Donald Trump: "Sretan Božić svima, uključujući i radikalno lijevi ološ"

Američki predsjednik Donald Trump uputio je božićnu čestitku putem svoje društvene mreže Truth Social, pritom se, kao i u brojnim ranijim objavama, obrušivši na svoje političke protivnike iz Demokratske stranke.

„Sretan Božić svima, uključujući i radikalno lijevi ološ koji čini sve što može da uništi našu državu, ali u tome potpuno podbacuje. Opet nas poštuju, možda kao nikad prije. Bože, blagoslovi Ameriku!“, poručio je Trump, nakon čega je naveo niz poteza koje smatra uspjesima svojeg mandata.

Trump za gospodarske poteškoće, društvene napetosti, pa čak i međunarodne sukobe redovito optužuje demokrate, a osobito bivšeg predsjednika Joe Biden, piše AFP. U svojim istupima često koristi izraz „radikalna ljevica“, pod koji svrstava sve političke protivnike, uključujući i one koji se smatraju umjerenima ili centristima.

Američki predsjednik božićne blagdane provodi u Mar-a-Lagu, svojoj rezidenciji na Floridi.