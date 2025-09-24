Donald Trump se okrenuo protiv Rusije. Stigla prva reakcija Kremlja

Kremlj je danas reagirao izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je Rusiju nazvao "tigrom od papira", i poručio da Vladimir Putin "cijeni njegove napore u rješavanju rata u Ukrajini".

"Rusija je medvjed. Ne postoji medvjed od papira"

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Rusija medvjed, a ne tigar, te dodao: "Ne postoji medvjed od papira."

Što je točno Trump rekao?

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je jučer da zemlje članice NATO-a trebaju oboriti ruske zrakoplove koji krše njihov zračni prostor. Također je poručio kako vjeruje da Ukrajina, uz potporu Europske unije i NATO-a, može vratiti sav teritorij koji je Rusija osvojila od početka invazije, nakon što je ranije govorio da će se i Kijev i Moskva morati odreći dijela teritorija kako bi završili rat, piše Index.

"Rusija tri i pol godine vodi rat za koji bi pravoj sili trebalo manje od tjedan dana"

Trumpova sinoćnja objava glasi:

"Nakon što sam upoznao i potpuno shvatio vojnu i ekonomsku situaciju Ukrajine i Rusije i kad sam vidio ekonomske probleme koje to stvara Rusiji, mislim da je Ukrajina, uz podršku Europske unije, u poziciji da se bori i VRATI cijelu Ukrajinu u njenom izvornom obliku. Uz vrijeme, strpljenje i financijsku podršku Europe i posebno NATO-a, izvorne granice odakle je ovaj rat počeo itekako su opcija. Zašto ne? Rusija već tri i pol godine vodi besmislen rat koji bi pravoj vojnoj sili trebao manje od tjedan dana da dobije. To nije kompliment Rusiji. Zapravo, to ih čini da izgledaju kao 'tigar od papira’.

Kad ljudi u Moskvi i svim velikim gradovima, mjestima i okruzima diljem Rusije saznaju što se zapravo događa u ovom ratu – činjenicu da je gotovo nemoguće doći do benzina zbog dugih redova, i sve ostale stvari koje se događaju u njihovoj ratnoj ekonomiji, gdje većinu novca troše na borbu protiv Ukrajine, koja ima veliki duh i postaje sve bolja – Ukrajina će moći vratiti svoju zemlju u izvornom obliku i, tko zna, možda i više od toga! Putin i Rusija su u VELIKIM ekonomskim problemima i sada je trenutak da Ukrajina djeluje. U svakom slučaju, želim dobro objema zemljama. Nastavit ćemo opskrbljivati NATO oružjem da NATO radi što želi s tim oružjem. Sretno svima!

DONALD J. TRUMP, PREDSJEDNIK SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA"

Rubio rekao zašto je Trump promijenio stav prema Moskvi

Rusko odugovlačenje s mirovnim procesom u Ukrajini natjeralo je Trumpa da promijeni stav prema Moskvi, objasnio je u utorak američki državni tajnik Marco Rubio.

Trump je pokazao "izvanredno strpljenje" u nadi da će postići diplomatski napredak, rekao je Rubio. To nije samo rezultiralo stagnacijom, "već smo ušli u razdoblje onoga što se čini kao eskalacija", rekao je Rubio, pošto Rusija posljednjih tjedana izvodi jedne od najžešćih napada na Ukrajinu od početka rata.

Rubio upozorio Moskvu: Trumpovo strpljenje nije beskonačno

"Sada još pratimo i upade dronova i zrakoplova u susjedni zračni prostor", dodao je Rubio.

Rubio je upozorio Moskvu na moguće ekonomske sankcije i naglasio da bi Washington mogao nastaviti isporučivati ​​oružje Kijevu. "Predsjednik je vrlo strpljiv čovjek. Vrlo je predan miru, ali njegovo strpljenje nije beskonačno", rekao je američki državni tajnik.