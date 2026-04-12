Donacijska večera za 75 godina rada: Udruga slijepih Split prikuplja sredstva za novo kombi vozilo

Županijska udruga slijepih Split ove godine obilježava veliki jubilej – 75 godina djelovanja, a tim povodom organizira donacijsku večeru koja će se održati u utorak, 21. travnja 2026. godine s početkom u 19 sati u Restoranu Kampus u Splitu.

Riječ je o večeri koja, osim slavljeničkog karaktera, ima i jasan humanitarni cilj – prikupljanje sredstava za nabavu novog kombi vozila koje će članovima udruge omogućiti bolju mobilnost, veću dostupnost i kvalitetniji svakodnevni život diljem Splitsko-dalmatinske županije. Nakon što je početkom godine u kratkom roku osigurano prvo vozilo, udruga sada pokreće novu akciju s ciljem nabave drugog.

Posjetitelje očekuje bogat i raznolik program. Večer započinje koktelom dobrodošlice uz barmena Juru Vojkovića, a nastavlja se večerom od četiri slijeda koju pripremaju kuhari Mate Brković, Josip Vrdoljak, Erika Šarić i Ivan Romac iz Udruge kuhara i slastičara Splitsko-dalmatinske županije.

Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Taxi bend, Dalmatino, klapa Peristil, DJ Mirco te saksofonistica Marija Vukšić, dok će program voditi Edita Lučić Jelić. Uz to, organizirana je i lutrija s bogatim nagradnim fondom te aukcija vrijednih predmeta, kao i brojna iznenađenja za goste.

Cijena ulaznice iznosi 100 eura po osobi, a rezervacije se zaprimaju putem e-maila vecera@udrugaslijepih.hr ili putem WhatsAppa na broj 095 344 3191. Prilikom prijave potrebno je navesti ime i prezime, a potvrda rezervacije šalje se nakon evidentirane uplate.

Organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže ovu hvalevrijednu inicijativu, proslave veliki jubilej i sudjeluju u konkretnom doprinosu zajednici. Pokrovitelj priredbe je Hrvatsko društvo skladatelja.