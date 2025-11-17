Don Roko Kaštelan: Je li Isus Krist moj Gospodin?

Ured za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije ponovno poziva mlade i sve one koji žele predahnuti od užurbanosti dana na večer punu molitve, razmišljanja i susreta s Bogom. Sljedeći „Četvrtak za dušu“ održat će se u četvrtak, 20. studenoga 2025., u župi Presvetog Srca Isusova na Visokoj.

Tema susreta

Večer će biti posvećena razmatranju pitanja: „Je li Isus Krist moj Gospodin?“ — pozivu da iz prijateljskog, ali površnog odnosa prijeđemo u dublje predanje i obožavanje te da prepoznamo Isusa ne samo kao povijesnu ili moralnu figuru, nego kao osobnog Gospodara vlastitog života.

Program večeri

19:00 – sveta misa, koju će predvoditi župnik don Ivan Terze .

– sveta misa, koju će predvoditi župnik . Nakon mise slijedi nagovor “Viva Cristo Rey!” koji će držati istaknuti govornik – don Roko Kaštelan .

“Viva Cristo Rey!” koji će držati istaknuti govornik – . Nakon nagovora slijedi euharistijsko klanjanje , vrijeme tišine i molitve pred Presvetim.

, vrijeme tišine i molitve pred Presvetim. Večer će dodatno animirati Zbor mladih „Ivan Pavao II“ i VIS Veritas Aeterna, svojim pjevanjem i molitvom čineći prostor još življim i zajedničkijim.

Tko je don Roko Kaštelan?

Don Roko je svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije koji svojim životnim putovanjem može biti snažan svjedok Božje milosti i preobražaja. Rođen je 1. prosinca 1991. u Splitu.

Njegova mladost bila je turbulentna: bio je navijač Hajduka, upućen u sukobe sa zakonom. U 18. godini suočio se i sa zdravstvenim izazovom – obolio je od Hodgkinovog limfoma, a borba s bolešću i psihičkim problemima dodatno je obilježila njegov život.

Prekretnica je došla kada ga je prijatelj pozvao na susret zajednice — tada je odlučio promijeniti život. Počeo je čitati Bibliju, moliti i graditi odnos s Bogom. Danas pomaže drugima: radi s mladima, ovisnicima, u zatvorima te je poznat i po pastoralnom angažmanu na velikim događajima poput Ultra festivala.

Njegov put pokazuje da Božje zvanje i milost nisu rezervirani za „idealne“ osobe — upravo suprotno, Božje srce doseže one čije su ruke ranjene životom.

Poziv svima

Pozivamo te da se pridružiš u četvrtak, 20. studenoga, u 19 sati na Visokoj. Dođi sa svojim pitanjima, sumnjama, nadama. Dođi otvorena srca, jer ovdje je prostor gdje Isus može biti – i jest – tvoj Gospodin.

Pridruži nam se, moli s nama, slušaj, i dopusti da te Bog iznenadi.

Ured za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije