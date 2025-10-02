Don Damir Stojić stože u Split govoriti o woke ideologiji, najavljuju se savjeti "kako se zaštiti od pritisaka ideoloških trendova"

U srijedu, 15. listopada 2025., u 20:30 sati u Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, održat će se prvi susret nove sezone Hrvatskog nadzemlja. Organizatori poručuju kako su se tijekom ljeta odmorili, ali i pripremili sadržaje kojima žele ponovno privući velik broj mladih, a za otvaranje sezone odabrali su temu koja izaziva brojne rasprave "Bitka za stvarnost – woke ideologija".

Don Damir Stojić o „woke“ pokretu

Glavni gost predavač večeri bit će don Damir Stojić, svećenik koji dugi niz godina djeluje u radu s mladima u Hrvatskoj. On će okupljenima približiti što znači pojam „woke“, kako je nastao, koje su njegove glavne odrednice te kakav utjecaj može imati na društvo i oblikovanje stavova novih generacija. Organizatori najavljuju da će se postaviti i pitanja o tome postoji li način da se zaštiti čovjek, a osobito mladi, od pritisaka ideoloških trendova, te što u današnjem kontekstu znači „govoriti istinu u ljubavi“.

Glazbeni dio večeri

Susret će, uz predavanje, pratiti i glazbena animacija. Za to će se pobrinuti Petar Dragojević i Zbor Mihovil, koji će svojim izvedbama unijeti dodatnu energiju i poticaj u program. Organizatori obećavaju kako će, uz ozbiljne teme, večer imati i prepoznatljivu dozu humora i mladenačkog duha po kojemu su njihovi susreti postali poznati.

Mjesto i vrijeme okupljanja

Prvi susret nove sezone održat će se, kako je uobičajeno, u Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa. Početak programa zakazan je za 20:30 sati, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane. Organizatori pozivaju mlade i sve koji žele poslušati predavanje i sudjelovati u programu da zabilježe datum i pridruže se još jednoj sezoni Hrvatskog nadzemlja.