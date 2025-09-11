Don Damir Stojić o ubijenom američkom konzervativcu: "Bio je mučenik za istinu, svjedok koji je do kraja ostao vjeran Kristu "

Kontroverzni svećenik don Damir Stojić komentirao je ubojstvo desničarskog influencera Charlieja Kirka.

Charlie Kirk, 31-godišnji konzervativni aktivist i čelni čovjek organizacije Turning Point USA, smrtno je stradao nakon što je u srijedu ranjen tijekom govora na Sveučilištu Utah Valley. Prema prvim informacijama, pogođen je u vrat te je preminuo nekoliko sati kasnije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U svojoj objavi don Damir Stojić napisao je:

"Ubijen je Charlie Kirk. Imao je samo 31 godinu, bio je suprug i otac dvoje djece. Bio je kršćanski i konzervativni aktivist kojega sam duže vrijeme pratio. Ulazio bi u 'ljevičarske utvrde' – sveučilišne kampuse – i naoružan činjenicama, istinom i logikom, rastavljao bi svoje neistomišljenike u raspravama.

Gledao sam mnoge njegove nastupe i još nisam vidio da ga je itko uspio pobijediti argumentima. Suočeni s istinom i bez valjanih argumenata, protivnici su posezali za uvredama i napadima. Danas su otišli korak dalje – i ubili ga.

Charlie je mučenik za istinu, svjedok koji je do kraja ostao vjeran Kristu i svojem poslanju. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine, i svjetlost vječna neka mu svijetli!"