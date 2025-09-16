Don Damir Stojić: „Kad dronove koristi Vatikan to je evangelizacija, a kad Thompson – kič“

U novoj objavi na društvenim mrežama don Damir Stojić usporedio je reakcije na dronske svjetlosne prikaze na koncertima Marka Perkovića Thompsona i one iznad Vatikana, optužujući kritičare za dvostruke kriterije.

Podsjetio je kako su domaći teolozi oštro napadali Thompsonove koncerte na kojima su dronovi na nebu iscrtavali križ, krunicu i lik Djevice Marije, nazivajući to „kičem“ i „disneyfikacijom vjere“. Međutim, kada je sličan svjetlosni spektakl prošlog vikenda izveden iznad Vatikana – prikazujući papu Franju, Michelangelove motive i Gospu – reakcije su bile potpuno drukčije.

„Kad to radi Thompson, to je svetogrđe i kič. Kad to radi Vatikan, to je nova evangelizacija putem suvremenih medija“, piše Stojić.

Naglašava kako dronovi sami po sebi nisu ni sveti ni problematični: „Dronovi nemaju ideologiju. Oni samo slušaju onoga tko drži upravljač.“ Pravi problem, smatra, leži u „alergiji na vjeru izraženu narodnim žarom – pogotovo ako je u igri gitara, zastava ili Marko Perković Thompson“.

Stojić se u tekstu poziva i na crkvenu tradiciju, od ranih ikonoklastičkih rasprava do Drugog nicejskog sabora 787. godine, ističući kako su vidljivi znakovi vjere oduvijek imali svoje mjesto: „Križ ne postaje svet zato što je od mramora, drveta ili LED lampica, nego zato što upućuje na Krista.“

Zaključuje duhovitom opaskom da bi sveti Ivan Damaščanski, poznati branitelj štovanja svetih slika, „da je u 8. stoljeću imao dronove, već tada nadvladao ikonoklaste“.