DOMOVINSKI POKRET: "Zašto je sud u slučaju Mateja M. izjednačio četnički pokret i srbijansku naciju?"

Domovinski pokret Splitsko-dalmatinske županije oglasio se nakon slučaja Mateja M. i Bojana Ivoševića. Naime, iz Domovinskog pokreta se pitaju zašto je sud u slučaju Mateja M. izjednačio četnički pokret i srbijansku naciju?

Evo što su povodom toga objavili na društvenim mrežama, prenosimo vam u cijelosti:

"ZAŠTO JE SUD U SLUČAJU MATEJA M. IZJEDNAČIO ČETNIČKI POKRET I SRBIJANSKU NACIJU?

U jeku štrajka sudskih službenika, kada građani mole i kume za svaku odluku, jer sudovi ne rade, jedna odluka donesena je brzinom koje se ne bi posramili niti najnapredniji pravosudni sustavi. Naime, u samo nekoliko dana Prekršajni sud u Splitu, u prvostupanjskom postupku, osudio je člana Domovinskog pokreta Mateja M. gotovo maksimalnom kaznom. Mateju je dosuđena kazna u iznosu od 3.200 eura, jer je napisao objavu na društvenim mrežama koja je "napisana u cilju prouzročenja neprijateljskog, ponižavajućeg i uvredljivog okruženja jer je član Ivoševićeve obitelji srpske nacionalnosti". Dakle, u presudi, za koju je Matej saznao iz medija i koja je donesena u rekordnom roku, navodi se kako je Matej " ponižavajuće postupao prema Ivoševiću radi razlike u etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, usto mu je i prijetio, i to preko društvene mreže dostupne javnosti".

Zbog punog informiranja javnosti prenosimo objavu koju je Matej napisao na društvenim mrežama "'Majku ti tvoju tebi i dvosmjernoj traki. Uru vrimena vozim debilu jedan četnički. Treba tebe dobro polomi". Ne želimo ulaziti u bilo čiji rječnik, niti želimo opravdavati isti. Međutim, iz objave, koja je ustvari javni prosvjed zbog komunalnog nereda u gradu, u niti jednom segmentu se ne može iščitati nacionalna diskriminacija ili uvreda na temelju nacionalne pripadnosti. Osim, ukoliko sud ne izjednačava pripadnost srbijanskoj naciji s pripadnošću četničkom pokretu? Sam Matej je u svojoj obrani kazao kako nije znao kako je Bojan Ivošvić Srbin - jer, kako je kazao na sudu, nepojmljivo mu je da se netko tko je rođen u Splitu deklarira kao Srbin. Pa zašto je onda Ivoševića nazvao četnikom? U svojoj obrani Matej je, također, ustvrdio kako četnike smatra bandom, a "ove na čelu grada također bandom" zbog načina na koji vode grad. Iz obrane je jasno kako je Matej prosvjedno istupio zbog komunalnog nereda, a ne zbog želje da nekoga diskriminira na nacionalnoj osnovi. Također, zbog pojašnjenja čitave situacije vrijedi podsjetiti na izjavu tadašnjeg čelnika Srpskog Narodnog Vijeća, Milorada Pupovca, kako "ne postoji zakonska regulativa u RH kojom bi se četnička kokarda u RH sankcionirala". Dakle, ukoliko nema zakonske osnove za sankcioniranje četničkih obilježja ne može biti niti zakonske osnove za sankcioniranje nekoga tko za drugoga koristi naziv četnik. Uvaženu sutkinju Anu Belić Radovani, koja je donijela prvostupanjsku presudu u slučaju Mateja M., treba podsjetiti i na odluku Vlade Srbije koja je rehabilitirala četnički pokret pa se stoga ni po toj osnovi ne može smatrati uvredljivim nekoga nazvati četnikom. Potpuno je druga stvar što mi osobno mislimo o pojmu četnik i njihovoj "ostavštini" na tlu RH i BiH koja je zločinačka, sotonistička i genocidna.

U ovom slučaju najbitnije su zakonske osnove, a aktualna vlast u RH, predvođena Andrejem Plenkoviće, u više navrata je pokazala zavidnu pravnu suradnju s vlastima u službenom Beogradu. Stoga, sukladno smjeru aktualne vlade i nadležnog ministarstva pravosuđa pa i i gore navedenim tvrdnjama neprikosnovenog Milorada Pupovca - biti četnik u RH nije kažnjivo.

Drugi element optužnice protiv Mateja M. odnosi se na njegovu navodnu fizičku prijetnju Bojanu Ivoševiću zasnovanu na osnovu natpisa kako ga treba polomiti. Ni ovaj dio nije sporan, jer je iz objave razvidno kako se Matej obraća aktualnoj gradskoj vlasti. A pojam "polomiti" može se shvatiti i kao srušiti gradsku vlast, razbucati ju, zbaciti, ukloniti.....naravno, zakonskim putem i na osnovu demokratskih izbora.

Možemo se složiti kako je Matej u svojoj objavi koristio malo žešći rječnik. Rječnik kojeg smo svi mi bezbroj puta koristili kada smo zapeli u nesnosnim gužvama. Jedina razlika između nas i Mateja je što je on svoja razmišljanja podijelio na društvenim mrežama. No, to nije razlog da se koristi pravosudni sustav kako bi se zaštitila jedna nesposobna gradska uprava predvođena Ivicom Puljkom i Bojanom Ivoševićem.

Domovinski pokret SD županije prva je i jedina stranka koja je, na županijskom nivou, dala potporu opravdanim zahtjevima pravosudnih službenika za poboljšanjem njihovih materijalnih prava za vrijeme aktualnog štrajka. Iskreno mislimo kako je Vaš posao izuzetno bitan te kako ste Vi stup našeg društva. Međutim, moramo podvući crtu i kazati kako ne pristajemo na uvođenje verbalnog delikta te proizvoljna i neutemeljena etiketiranja na osnovu pretpostavke "što je tko mislio". Ovo je ujedno i obraćanje drugostupanjskom, županijskom, sudu koji će donijeti konačnu presudu u slučaju Mateja M. Gospodo, sudite temeljem dokaza i činjenica, a ne osobnih preferencija i osjećaja."