Domovinski pokret: "Materijali kojima su izložena naša djecu nisu samo za zabranu, već za psihičko vještačenje autora"

Županijski vijećnici Domovinskog pokreta uputili su u skupštinsku proceduru zaključak o davanju preporuke osnovnim i srednjm školama kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija da ne koriste školske radne materijale koji potiču ranu seksulaizaciju djece te propagiraju seksualne ideologije u školama.

"Već je sama najava upućivanja prijeloga u skupštinsku proceduru izazvala mnoštvo napada na Domovinski pokret Splitsko-dalmatinske županije koji je optuživan zbog politizranja navedene teme, a nisu izostale niti optužbe kako se raspravlja o temi koja nije u nadležnosti SD županije. Od početka smo tvrdili, a i dalje tvrdimo, kako je ovo mnadstranačko, civilizacijsko pitanje, a ne političko. Ovdje se radi o tome kakvo okruženje želimo za odrastanje naše djece. Iako resorno Ministarstvo obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje imaju ingerenciju nad školskim radnim materijalima i odobravanjem istih, mišljenja smo kako Splitsko-dalmatinska županija, kao osnivač velikog broja školskih ustanova na svom području, ne može stajati sa strane i nijemo promatrati procese koji se odvijaju. Stoga smo ispred osnivača, kroz Skupštinu, odlučili upozoriti na skandalozne pojave u radnim materijalima. Ovom prilikom ćemo objaviti samo neke od izvadaka iz radnih materijala, koji ne da nisu samo za zabranu već se protiv autora treba pokrenuti u najmanju ruku psihijatrijsko vještačenje.

U nastavku donosimo samo dio skandaloznih i bolesnih izvadaka kojima su svakodnevno izložena naša djeca:

… Gospođica Saeki će ti svući potkošulju i bokserice. Ljubit će te po vratu dugo, dugo, zatim će segnuti dolje i uhvatiti te za penis koji je već tvrd kao porculan. Nježno ovija prste oko tvojih testisa, i bez riječi vodi tvoje prste do svojih stidnih dlaka. Njezina je vagina topla i vlažna. Ljubi te po prsima, siše ti bradavice. Tvoji prsti polako ulaze u nju …” (Haruki Murakami, Kafka na žalu)

“… Bilo mu je osobito zanimljivo što bi Dina, kad bi svršavala, usporavala… Jednom ju je pitao zašto nikad ne govori dok se seksaju (jer je njemu tu i tamo došlo da joj kaže nek mu puši do kraja kad je već kurva …) ….” (Kristian Novak, Črna mati zemla).

“… Drkao je lijevom rukom zamišljajući da desnom drži jedno veliko oko razroke krave …” (Kristian Novak, Črna mati zemla).

“… Deset godina, pomislio sam, okrugla cifra. Odlično vrijeme da se siluje djevojčica …” (Zoran Ferić, Mišolovka Walta Disneya).

“… No potpuno je pala kada je vidjela na kakav način Mladen voli i gleda svoje nećake, devetogodišnje blizance. Vidjela je kako ih dira, kako se hrva s njima i škaklja ih, pa ih u igri uzme u naručje ne bi li se malo protrljao o njih. Išao je i pišati s njima.(…) Na životu ju je držalo to što se činilo da i on želi to zauvijek skriti od svijeta. Sve dok nije počeo kući dovoditi dječake …” (Kristian Novak, Črna mati zemla).

“… Milica je odgledala tu scenu do kraja, vidjela je kako je dječaku gurnuo dva prsta jedne ruke u usta i kako ga drugom rukom drži za kosu, gledala je kako pušta da dječak padne na pod kao pretučeno pseto, kako dolazi do zraka i kako vlastitom znojnom majicom briše govno s kurca …” (Kristian Novak, Črna mati zemla).

“… Treća je dječački potiljak s kratkom, ošišanom kosom i velikom tustom rukom na njemu: lice osobe koju veliki jebe zariveno je u jastuk i ne vidi se …” (Olja Savičević Ivančević, Adio, kauboju).

“… Uskoro puštao sam tekućinu i gore i dolje, a kroz prozor, u parku, vidio sam jednu sasvim malu djevojčicu. I ona je ispuštala tekućinu, zadignute haljinice, čučeći. Kao da piški na moju tugu …” (Zoran Ferić, Anđeo u ofsajdu)

“… Ona mi drži desnu ruku na sebi svojom lijevom, dok mi ljubi i liže bradavice, a desnom rukom mi miluje leđa, bok, stražnjicu. I eto mene u spavaćoj sobi, s navučenim zastorima, a djevojčica od trinaest godina praktički me svukla do gola… A onda mi je gurnula one svoje vitke, meke prste u gaćice …” (Haruki Murakami, Norveška šuma)

“… Kad sam se vratio i to rekao Marini, napravila je facu kao da vidi duh svoga oca kako jebe petogodišnju djevojčicu …” (Zoran Ferić, Anđeo u ofsajdu)

“… Dva dana prije svršetka škole ušao je u direktoričinu kancelariju s ogromnim mesarskim nožem… Naredio joj je da se razodjene i pod prijetnjom noža prošetao je hodnicima gimnazije …” (Zoran Ferić, Mišolovka Walta Disneya).

“… I više ne mogu otjerati sliku djevojčice prerezane motornom pilom. Djevojčica prerezana motornom pilom je u prvom redu neobično kratka. Ako je od rezanja prošlo neko vrijeme, izgleda kao da je plastična. Iz kičme još viri repić moždine, kao u pečena janjeta …” (Zoran Ferić, Anđeo u ofsajdu)

“… Tad smo prvi put vidjeli smrt. Nije izgledala strašno. Ležala je na krevetu napokon sklopljenih očiju i Danijel je podigao njenu široku spavaćicu… Jedino je živ bio muf među njezinim nogama, runjavo, blistavo krzno, svjetlocrno, koje se penjalo od polovice bedara do prepona i u tankom vretenu sve do pupka …” (Olja Savičević Ivančević, Adio, kauboju)

“… Želim da ga ubije. Gledala bi ga kako umire. Uživala bi u tom. Ja bih stajala sa strane i čekala …” ( Slavenka Drakulić, Mramorna koža).

Još jednom naglašavamo kako Domovinski pokret Splitsko-dalmatinske županije neće odustati od otvaranja tema koje se tiču zdravog odrastanja naše djece. Naša obveza je briniti našu djecu od svih prijetnji. Nažalost, napali su djecu na mjestu koje bi im trebalo pružiti apsolutnu sigurnost - u školama. Ovom prilikom poručujemo svima koji su ovih dana na nas poveli nezapamćenu hajku kako ćemo u budućnosti biti još agilniji i još otvoreniji", poručili su iz Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije.