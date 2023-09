DOMOVINSKI POKRET: Lektira s eksplicitnim sadržajima je zlostavljanje djece – dosta je rodne ideologije u školama!

Stephen Nikola Bartulica, saborski zastupnik DP-a, Marko Žaja, predsjednik podružnice DP-a Splitsko-dalmatinske županije, Ivica Kukavica, županijski vijećnik u Splitskodalmatinskoj županiji, i Stipo Mlinarić, saborski zastupnik DP-a, održali su konferenciju za medije na temu zloupotrebe školstva u ideološke svrhe.

''U svom političkom djelovanju već duže vrijeme upozoravam na moguće zloupotrebe školstva u ideološke svrhe. Svima je jasno da postoji agenda koja se nameće iz inozemstva i koja zapravo želi indoktrinirati našu djecu. Radi se o rodnoj ideologiji. Puno sam proučavao korijene te ideologije i mislim da je svima jasno da se ovako neprirodne i antiljudske ideje ne mogu širiti u društvo bez usađivanja tih ideja kod male djece, već od prvog razreda, pa i vrtićke dobi'', rekao je Bartulica.

Kaže kako su vrlo zabrinuti zbog toga te se zahvalio kolegama iz Splitsko-dalmatinske županije Marku Žaji i Ivici Kukavici jer su upozorili na sadržaj koji se nalazi u lektiri, a koja se zapravo nameće djeci, dodao je Bartulica, iako se ponekad radi i o izbornoj lektiri. Ističe kako se postavlja pitanje zašto je to uopće mogući izbor djeteta jer se radi o vrlo eksplicitnom sadržaju koji nije za djecu te dobi.

''Kao sveučilišni profesor, kad predajem o ovim temama, predajem studentima koji su već zreli i odrasli ljudi te su u stanju procesuirati određene informacije. Mala djeca to nisu. Nisu došla do tog stupnja emotivnog razvoja da mogu uopće na pravi način procesuirati ono što im se govori. Rekao bih da se čak radi o obliku zlostavljanja djece jer, ako se prerano to njima prezentira, može doći do tjeskoba i raznih drugih poremećaja, a svakako roditeljima to nije u interesu. Ovu pressicu sam sazvao jer mi se mnogi roditelji javljaju već duže vrijeme'', naglasio je.

Bartulica: 'Možemo' u Zagrebu žele ukinuti vjerske sadržaje u dječjim vrtićima, a to upućuje na pritiske na školstvo

Bartulica je upozorio i da ono što 'Možemo' rade u Zagrebu, da razmišljaju da se ukinu Dani kruha ili čak i proslava svetog Nikole, isto upućuje na određene pritiske na školstvo pa se postavlja pitanje žele li roditelji da se takve stvari ukinu.

''Mislim da je odgovor 'ne'. Ideologizacija školstva nije dobra i mi ćemo jasno i glasno upozoravati na to. Mislim da roditelji trebaju imati prvu riječ o onome što se s djecom događa, a često se određene stvari i u osnovnim i u srednjim školama organiziraju bez znanja roditelja. Ja osobno, ali i Domovinski pokret, ustrajno ćemo upozoravati na te štetne pojave. Radi se o lažnoj ideologiji i o nečemu što

znanost ne potvrđuje. Još nisam upoznao niti jednog biologa koji smatra da je moguće zaista promijeniti spol'', poručio je Bartulica.

Žaja je rekao kako su, kada su izabrani na časnu dužnost županijskih vijećnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dobili i veliku odgovornost prema stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije te su osjetili dužnost da reagiraju na svakodnevne pritužbe roditelja kako njihova djeca dobivaju neprimjerene lektire, koje su, dodao je Žaja, da ne bi bilo nesporazuma, neobavezne, i da čitaju sadržaje koji nisu

primjereni.

''Pojavili su se razni napisi po medijima o tome kako je ovo nekakva vrsta ideološkog džihada. Međutim, politika bez ideologije ne može postojati i mi ne bježimo od svojih ideala, ideologije i svjetonazora. Međutim, ovdje se definitivno ne radi ni o kakvoj ideološkoj borbi, nego o osnovnim civilizacijskim normama i stvarima koje se jednostavno ne bi smjele događati. Lektire koje smo dobili Domovinski pokret, Vlaška ulica 81f, 10000 Zagreb, OIB: 52853709191 na uvid čitali smo vijećnicima koji su ostali u županijskoj vijećnici i jednoglasno smo dobili podršku za ovaj zaključak'', poručio je.

Žaja: Naša djeca su naša budućnost i moramo stati u njihovu obranu

Žaja je ispričao kako je bilo mučno čitati te knjige jer se tamo spominju sadržaji koji definitivno nagrizaju temelje društva i koji su neprimjereni, ne samo djeci, nego i odraslima. Te stvari ne bi smjele biti u našem društvu, naglašava, a pogotovo ne u obrazovnom sustavu. Istaknuo je da tu moramo svi biti zajedno i tu se treba jasno podvući crta iza koje se ne smije ići jer su naša djeca naša budućnost pa moramo stati u njihovu obranu, budući da oni to definitivno sami ne mogu.

''Čitali smo sporne sadržaje u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije dvadesetak minuta i svi vijećnici koji su bili tada u Županijskoj skupštini, kao i predstavnici medija, imali su prilike čuti citate iz tih tekstova. Mi ne bježimo od svojih ideologija i politika i bili smo dužni reagirati. Iznimno sam ponosan i zadovoljan što je to prepoznato te što su i županijski HDZ, HSLS, HSP i HGS podržali tu ideju i što su došli na tu točku, jer je bilo puno opstrukcije kroz medije da ona uopće ne bude na dnevnom redu. Političke opcije koje nisu prisustvovale toj točki i koje su izašle su SDP, Centar i Most'', poručio je Kukavica.

Kukavica: Dali smo preporuke školama u Splitsko-dalmatinskoj županiji da ne koriste takve sadržaje

Kukavica je dodao da bi volio da su tamo bili svi političari i da su rekli svoje mišljenje o tome, kakvo god ono bilo. Kaže da je ponosan što su uspjeli u Splitsko-dalmatinskoj županiji donijeti zaključak, a koji se tiče preporuka. Ističe da se ne radi o zabranama jer se na razini županije ne donose zakoni:

''Mi smo dali preporuke osnovnim i srednjim školama u Splitsko-dalmatinskoj županiji da te eventualne materijale koji su u opticaju ne koriste. Mi ne možemo zabraniti, to može samo Sabor Republike Hrvatske, ali ponosan sam na to što smo mi načeli tu temu i poslali informaciju o našem zaključku Agenciji za odgoj i obrazovanje''.

''Ja ću vam reći koje su to knjige, ali neću pročitati citate zato što mislim da nisu za medijski prostor jer su degutantni. Vjerujte mi, između slušanja silovanih žena u logoru i čitanja ovih sadržaja postoji znak jednakosti. Ovdje se govori o tome kako su djeca od deset godina zrela za silovanje! Djela su 'Kafka na žalu' Harukija Murakamija, 'Črna mati zemla' Kristijana Novaka, 'Mišolovka' Zorana Ferića, ponovno Kristian Novak, potom 'Adio kauboju' Olje Savičević Ivančević, potom Zoran Ferić, zatim 'Norveška šuma' Harukija Murakamija, te 'Anđeo u ofsajdu' Zorana Ferića, kao i 'Mramorna koža' Slavenke Drakulić'', navodi Mlinarić.

Mlinarić: Našoj se djeci od rane mladosti servira pedofilija i teza da je silovanje prihvatljivo!

Mlinarić je dodao da će, ako novinari žele, pročitati isječke iz knjiga svakoga od tih autora pa da javnost čuje o čemu oni pišu, ali, upozorava Mlinarić, mediji neće to prenijeti jer je sadržaj neprimjeren da se pusti i u ponoć, a kamoli na dnevnicima. Upozorio je da se našoj djeci od rane mladosti servira pedofilija i da im se servira kako je silovanje sasvim normalna stvar.

''Da normalan čovjek ne povjeruje da to netko uopće može napisati u knjizi, a kamoli da maloj djeci ili srednjoškolcima date da iz toga uče. To nije obvezna lektira, nego preporuka, ali vaša djeca onda ovise o profesoru hrvatskog jezika hoće li on uzeti tu knjigu ili neće. Ide se na savjest profesora. Tko nam jamči da 70 posto profesora u Hrvatskoj neće izabrati baš tu lektiru i dati vašem djetetu da je pročita? Ja svojoj djeci, svom unuku, vjerujte mi, ne bih dao ni u ludilu da je uzme u ruku, a kamoli da je čita!'', zaključio je Mlinarić.