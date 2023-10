'DOMOVINCI' SU JAKO LJUTI Oštećen je spomenik HOS-a, žestoko su se obrušili na gradsku vlast: "Vandali stoluju u Banovini"

Iz Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije prokomentirali su slučaj oštećenja spomenika HOS-a u splitskom kvartu Split 3. Ovaj nemili događaj razljutio je 'Domovince', a u priopćenju su prozvali i aktualnu gradsku vlast.

"Ipak se radi o vandalskom činu"

"VANDALI DANAS STOLUJU U BANOVINI

Pod okriljem tame i dobro skriveni olujnim nevremenom prišuljali su se vandali spomeniku palim vitezovima HOS-a na Splitu 3. Dobro pazeći da ih nitko ne bi vidio, jer ipak se radi o vandalskom činu, na brzinu su devastirali spomenik i zaputili se u nepoznatom pravcu", otkrili su u početku iz Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije.

"Puljak je odlučio biti gradonačelnik samo jedne skupine ljudi"

U nastavku su nadodali i ovo:

"Tek kad su mislili da su na sigurnom otvorili su piće i nazdravili - u Banovini. O svom "herojskom" činu potom su obavijestili javnost. Nažalost, moderni vandali danas stoluju u Banovini i upravljaju drugim najvećim gradom u državi. Kako drugačije nazvati ljude koji koriste poziciju moći kako bi devastirali spomenik postrojbe koja je dala neizmjerno u obrani i oslobađanju Domovine? Njene ratne insignije i pozdrav službeno su uvršteni u registrar resornog ministarstva, a pravo na isticanje i podizanje spomen obilježja u današnjoj Hrvatskoj zaslužili su potocima krvi koju su prolili za sve nas. Kao razlog za vandaliziranje spomenika može poslužiti samo mržnja. Gola mržnja prema svemu što drugačije razmišlja i diše hrvatski. No, gradska uprava i gradonačelnik trebali bi biti iznad niskih strasti i politikantstva. Formalno bi trebali predstavljati sve građane, dakle, i one koji su za njih glasali i one koji nisu. Međutim, Puljak je odlučio biti gradonačelnik samo jedne skupine ljudi. To je spektar ljudi koji se okupio na otkrivanju spomenika Smoji na Matejuški", ističu.

"Granica se odavno prešla"

"Ostatak bi najradije protjerao iz grada. Stoga bi konačno trebalo jednom jasno kazati - ili on i njegove vrijednosti ili mi i naše vrijednosti. Ili hrvatski Split s hrvatskim nacionalnim obilježjima ili jugoslavenski Split s partizanskim i jugoslavenskim obilježjima, spomenicima i ulicama. Sredine nema. Granica se odavno prešla, a Puljak i njegovi su je prvi prešli", zaključili su iz Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije.