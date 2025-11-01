Dominik je pobjednik devete sezone 'Života na vagi!'

Dominik je osvojio devetu sezonu "Života na vagi"! U show je ušao sa 169,3 kilograma, a do finala izgubio čak 57,3 kilograma – što čini 33,8 posto njegove početne težine. Time je osvojio i nagradu od 20.000 eura.

"Bez supruge ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Da je u bilo kojem trenutku rekla da joj je teško, ja bih odustao. Ona je izdržala i mislim da joj je cijeli proces bio teži nego meni", rekao je Dominik za RTL.hr.

Drugo mjesto pripalo je Neni, koja je sa 103,8 kilograma došla u show, a iz njega izašla s 69,2 kilograma. Treći je bio Domagoj, najteži natjecatelj sezone, koji je krenuo sa 225 kilograma, a završio s 151,6 – izgubivši 73,4 kilograma. Četvrti finalist bio je Ante, koji je smršavio 39,7 kilograma – s početnih 164,6 na 124,9 kilograma.

"Najbolji se pamte"

Dominik ima 32 godine, dolazi iz Dugog Sela i radi kao fizioterapeut na odjelu robotike u Specijalnoj bolnici Goljak. Ipak, najvažniju ulogu u njegovu životu ima obitelj – supruga i četvero djece, koji su mu najveća motivacija za prijavu u show.

"Moji roditelji su mi uzori jer su uvijek davali sve od sebe. Iz showa bih izdvojio finaliste – najbolji se pamte. Želim i ja svojoj djeci pokazati prave životne vrijednosti", kazao je.

Prije ulaska u "Život na vagi", Dominik se teško nosio s viškom kilograma.

"Nisam mogao pratiti djecu u igri, ni koristiti sprave s njima. Volio bih se vratiti košarci, ali bolovi u koljenima i leđima mi to ne dopuštaju. Najviše me plaši pomisao da bi moja djeca mogla odrastati bez oca", priznao je tada.