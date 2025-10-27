Domenica se javila nakon nogometnog spektakla

Proteklog vikenda u Rimu je održan derbi kola između Lazija i Juventusa, u kojem je veliku pobjedu izborio rimski klub pogotkom hrvatskog nogometaša Tome Bašića. Nakon ove utakmice, bez posla je ostao Juventusov dosadašnji trener Igor Tugor, a s njim odlazi i njegov stručni stožer.

S prizorima sa stadiona pohvalila se naša pjevačica Domenica Žuvela, podijelivši nekoliko zanimljivosti s putovanja.

"Ja, na putu za guglat šta je ofsajd po 100 put", nasmijala je Domenica svoje pratitelje uoči utakmice.

Ponosno je istaknula svog prijatelja koji, čini se, ima veze s događajem na terenu.

"Ovo smo čekali i dočekali! Moj prijatelj Toma je najbolji igrač utakmice", otkrila je Domenica, koja se od ranije poznaje s Tomom Bašićem.

Na idućim objavama Domenica je snimila prepuni Olimpico, ističući kako su tribine gorjele od navijanja. Posebno se našalila na račun prijatelja Roka, koji je ponosno držao šal "Hajduk Split": "Ali zato od cilog stadiona, moj prijatelj Roko je (pozitivno) najluđa osoba! Dajeeeeee!"

Iako je navikli vidjeti na pozornici, Domenica je ovim izletom dokazala da zna uživati i u jednostavnim stvarima — od sportskog spektakla do druženja s prijateljima.