DOMENICA POSTAVILA IZAZOVAN CILJ Kako ide prodaja karata za 2030.? "Imam puno posla do tad"

Domenikino izdanje u videospotu za pjesmu ''Jedna od sto'' mnogi proglašavaju najizazovnijim u kojem smo lijepu Korčulanku imali priliku vidjeti. Uvijek dobro raspoložena i nasmijana pjevačica otkrila nam je anegdote sa snimanja, zašto je zagrlila Vjekoslavu Huljić kada je pročitala stihove pjesme te jednu od rijetkih situacija koja je može izbaciti iz takta. Sve pogledajte u prilogu In magazina!

Rijetki su oni koji se mogu pohvaliti činjenicom da su, poput Domenice, uvijek nasmijani i dobro raspoloženi.

''Mislim da sam generalno osoba koja je 99 posto pozitivna, vedra, vesela. Tih jedan posto nekad iskoči iz mene, ali to je granica koju rijetko probijem, jedino što sam osoba koja se jako živcira u prometu, to je nešto što me uvijek može lako izbaciti iz takta'', rekla je Domenica.

More, plaža i sunce, Domeniki su, zaštitni znakovi ljeta. No katkad nije lako kao tog dana u Dubrovniku, gdje je termometar tvrdoglavo pokazivao iznad trideset, iako je sunce već bilo zašlo.

''S obzirom da se sad topim dok dok pričam, apsolutno se mogu zamisliti u planini, ali onda kad se sjetim da je ljeto, ja kao prava otočanka, mogu se zamisliti jedino na otoku. To mi je i nešto najljepše, rođena sam tamo, svaki svoj trenutak koristim da bi bila sa svojima, da bi išla dolje, tako da definitivno biram uvijek otok'', objasnila je Domenica.

Lijepa Domenica u bajkovitom ambijentu ušća Neretve snimila je videospot za pjesmu Jedna od sto, za koju kaže kako joj je jedna od omiljenih u karijeri.

''Početkom godine sam prvi put pročitala tekst kojega mi je Vjekoslava napsala i ja sam je zagrlila i pustila sam kasnije čak i suzu na taj njezin tekst, nekako su me ti njezini stihovi toliko dotakli i stvorili mi neku emociju, ne znam uopće zašto je to tako, ali mislim da mi je jedan od dražih koje sam snimila. Moram reći da kad sam prvi put čula pjesmu na klaviru, da sam odmah zamislila ušće Neretve, iako je zanimljivo da nikad nisam bila tamo na licu mjesta i doslovno sam tu lokaciju vidjela samo na slikama'', rekla je Domenica.

Tako je očekivala golemu pješčanu plažu, no kada je došla, sve je bilo pod morem.

8. studenog 2030. je sve bliže, kako ide prodaja karata?

''Moram priznati da nisam pitala kako ide prodaja još od prošle godine kad sam izdala tu vijest, nekako mi se čini da mi se ne da opterećivati s tim jer ima još sedam godina do tada'', rekla je Domenica.

Drago joj je što si je postavila tako izazovan cilj.

''Mislim da svi ljudi trebamo sanjati i davati sebi neke nemoguće zadatke jer ako radiš, ako si konstantan u bilo čemu, mislim da će to doći samo od sebe i da to nije nešto što ne mislim da je realno, ali naravno moram doći do toga i imam još puno posla i puno pjesama i puno svega što bih voljela ostvariti do tada, ali evo, nekako korak po korak pa ćemo vidjeti'', rekla je Domenica za Dnevnik.hr.