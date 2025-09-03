Dolina Neretve konačno dobiva spoj na autocestu 'težak' 10 milijuna eura, sprema se javna nabava

Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske sprema veliku novost za prometnu sliku županije, a to je konačna izgradnja novog spoja Metkovića na autocestu A1. Upravo je potpisan ugovor s odabranim izvođačem za savjetodavne usluge za provođenje postupka javne nabave za posao izgradnje te trase od županijske ceste Ž6218 u naselju Vid do državne ceste D62 u Novim Selima, piše bauštela.hr.

Spoj na A1

Kako je objavljeno u srpnju 2023. godine na stranicama grada Metkovića, na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Vlada RH dala je zeleno svjetlo za projekt izgradnje spojne prometnice od županijske ceste ŽC 6C6218 u naselju Vid do državne DC62 u naselju Nova Sela. Drugim riječima, bila bi to spojna cesta Metkovića na autocestu A1.

– Cilj projekta je formiranje cestovnog koridora koji će skratiti putovanje od Metkovića do čvorišta na autocesti A1 i do rubnog sjeverozapadnog prostora Dubrovačko-neretvanske županije, naveli su iz Grada.

Dodali su da bi se nova prometnica na širu cestovnu mrežu nadovezala uklapanjem u postojeći kolnik županijske ceste, formiranjem trokrakog ‘T’ raskrižja. Pritom je na lokaciji priključka na državnu cestu u Novim Selima predviđena izgradnja kružnog raskrižja s uređenjem pripadajućih privoza, a ukupna duljina zahvata iznosila bi 7,6 kilometara.

Milijunski posao

Trebalo je proći neko vrijeme – konkretno skoro dvije godine, prije konačnog ugovaranja radova. Iz Grada Metkovića 18. prosinca 2024. godine su se pohvalili da je potpisan ugovor o izradi glavnoga projekta za ishođenje građevinske dozvole za spojnu cestu od Vida do Novih Sela, nakon čega se se ljetos u javnoj nabavi pojavio i 10 milijuna eura ‘težak’ predmet nabave izgradnje te trase.

Predmet je i dalje u objavama s produženim rokom dostave ponuda, a u međuvremenu je potpisan ugovor za savjetodavne usluge za provođenje postupka javne nabave za izgradnju ove ceste.

Odabrana tvrtka Crystal Consult koja će za 2.500 eura napraviti posao inače je trgovačko društvo za usluge poslovnog savjetovanja iz Splita. Savjetuju kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, te pripremaju i provode postupak javne nabave i EU projekte, no bave se i savjetovanjem u području odnosa s javnošću.

Brža i sigurnija trasa

Spoj će biti novoizgrađena prometnica koja će zamijeniti postojeću. Metković, naime, ima spoj na autocestu, no novi će put biti za nekoliko kilometara kraći, a i zamišljen je kao dobra mjera obrane od poplava.

Inače se već desetljećima čeka na izgradnju produžetka autoceste A1 ne bi li konačno postigla puni profil. Za to treba realizirati tri poddionice – i to između Dubrovnika i Metkovića. U nekoliko navrata pisali smo da je riječ o trasama Rudine-Slano, Slano-PUO Mravinjac te Mravinjac-Osojnik čija bi izgradnja mogla ukupno dostići vrijednost od preko milijarde eura.

Najskuplji infrastrukturni projekt

Napominjemo, polovicom srpnja otvorene su ponude za gradnju prve dvije poddtrase te posljednje trase autoceste, poznate kao najskuplje u Hrvatskoj. Zapisnik o otvaranju ponuda otkrio je da su u oba slučaja najjeftiniju ponudu dali Indijci, odnosno tvrtka Afcons Infrastructure Limited iz Dubaija.

S obzirom na to da je ekonomska povoljnost presudna u javnoj nabavi svi su pretpostavili da će konačan odabir pasti upravo na tog ponuditelja koji je prvu trasu ponudio izgraditi za 240 umjesto za 201 milijuna te drugu za 214,5 umjesto za 179 milijuna eura. No, u javnoj nabavi i dalje nema Odluke o odabiru, ali ni o poništenju.