Dolazi novi benzinski motor

Od 2014. godine, V6 turbo motori u F1 koriste male pretkomore kako bi mogli raditi sa siromašnijim smjesama goriva, bez gubitka performansi, a sada se istu tehnologiju Valvijet priprema za serijske automobile

Tehnologija spremna za široku upotrebu za 4 do 5 godina

Tehnologija bi trebala biti spremna za upotrebu u običnim automobilima u roku od 4 do 5 godina, ali će i cijena takvih motora biti viša. Da bi tehnologija radila u običnom benzinskom motoru, koristi se pretkomora.

To je mali prostor na vrhu motora gdje se prvo pali dio smjese goriva. Kroz male, pažljivo postavljene rupe, vatra se širi u glavni cilindar i pali veću, razrijeđenu smjesu. Rezultat je brže i ravnomjernije izgaranje – nešto što je inače teško kada je smjesa siromašna.

U Formuli 1 visoke emisije dušikovih oksida nisu bitne, ali za obične automobile tehnologija se mora prilagoditi kako bi bila u skladu s propisima o emisijama. Valviljet je osmislio rješenje koje razvijaju i druge tvrtke.

Aktivna pretkomora

Valvijet je stvorio aktivnu pretkomoru koja dobiva vlastitu smjesu goriva, savršeno uravnoteženu za optimalno izgaranje, izvještava Automobile Magazine, a prenosi HAK revija. Aktivna pretkomora osigurava da motor ima glatko i stabilno izgaranje, čak i u praznom hodu ili pri malom opterećenju – situacijama u kojima će slični sustavi često zakazati.

Pametni nepovratni ventil kontrolira smjesu, osiguravajući da uvijek ide iz pretkomore u glavni cilindar.

Sustav ima tri glavna dijela: kompresor, mješač zraka i goriva te pretkomoru s vlastitim injektorom i svjećicom. Smjesa u cilindru može sadržavati do 50% recirkulacije ispušnih plinova (EGR), što bi inače otežalo paljenje. Međutim, zahvaljujući dugim konusima za paljenje iz pretkomore, smjesa ravnomjerno izgara, a testovi pokazuju 10-15% nižu potrošnju goriva.

Napredna tehnologija zahtijeva modificirane glave cilindara i neke dodatne komponente. Prema Valvijetu, to košta nekoliko stotina eura više po motoru.