DOLAZE PROMJENE Novi režim parkiranja na Žnjanu: Dio mjesta za invalide, dio za pretplatu i poslovne korisnike

Žnjanski plato uoči sezone ulazi u novu fazu prometne regulacije. Na zapadnoj garaži već su vidljive prve promjene: dio mjesta rezerviran je za osobe s invaliditetom, dio za potrebe gradske tvrtke Žnjan i poslovnih korisnika, a stanarima je ponuđena mogućnost mjesečne pretplate. Uz to, najavljene su i dodatne rampe kojima bi se trebao ograničiti ulazak vozila na pojedine dijelove šetnice i uvesti više reda na području Žnjana i Trstenika.

Na središnjem dijelu zapadne garaže, koji broji ukupno 120 parkirnih mjesta, njih pedesetak namijenjeno je osobama s invaliditetom, dok je ostatak uglavnom predviđen za rezervirani režim korištenja.

Pedesetak mjesta za osobe s invaliditetom

Direktor tvrtke Žnjan d.o.o. Marijan Ciprijan pojasnio nam je kako je na tom dijelu garaže osigurano 50 parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom, ali bez ulazne rampe, upravo zbog specifičnog režima korištenja tog prostora.

"Na tom polju je postavljeno 50 parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom, ali na tom polju nije postavljena rampa jer se tu ne može vršiti normalna naplata. Ta ostala mjesta su stavljene manje podizne fiksne rampe. Ostalo ih je oko 60 i ta mjesta su za potrebe Žnjana i za potrebe naših poslovnih partnera koji su tu na platou", rekao je Ciprijan.

Stanarima pretplata od 20 eura, bez zajamčenog mjesta

Uz poslovne korisnike i potrebe gradske tvrtke, uvedena je i mogućnost pretplate za stanare, no bez garancije stalno dostupnog parkirnog mjesta.

"Dali smo mogućnost pretplate za stanare koja je 20 eura mjesečno, ali njima se ne garantira to mjesto. Tu je i naknada od 200 eura mjesečno", kazao je Ciprijan za Dalmaciju Danas.

Osim promjena u samoj garaži, najavljeno je i dodatno ograničavanje prometa uz šetnicu. Prema najavama, rampa će biti postavljena na početku šetnice prema Duilovu, dok je prema Trsteniku već izvedena na kraju Trsteničke vale.

Ciprijan ističe kako je cilj ovih zahvata uvesti više reda na području Žnjana i Trstenika tijekom najopterećenijeg dijela godine.

"Po šetnici se na tom mjestu neće moći dolaziti vozilima i uvest ćemo malo više reda na području Žnjana i Trstenika u ovoj ljetnoj sezoni, to će biti sigurno", poručio je.

Promet pod strožom kontrolom prije sezone

Novi režim parkiranja i pristupa vozilima dio je priprema za nadolazeću sezonu, kada se na Žnjanu očekuje povećan broj građana, gostiju i vozila. Iz gradske tvrtke očito žele promet i parkiranje staviti pod veću kontrolu, posebno na prostoru koji će tijekom ljeta biti pod dodatnim pritiskom.